¹È¤Ï¤ë¤«¤ÎÌª°ò¥×¥ê¥ó¤Ë¡¢ÂçÎ³¤ÎÃ°ÇÈ·ª¤¬¤Þ¤ë¤´¤È°ìÎ³Æþ¤Ã¤¿1Æü10È¢¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥ÄÈ¯Çä
ÃæÅçÂç¾ÍÆ²¤Ï12·î12Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÃ°ÇÈ·ªÆþ¤êÌª°ò¥×¥ê¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤´¤ÈÃ°ÇÈ·ªÆþ¤êÌª°ò¥×¥ê¥ó
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹È¤Ï¤ë¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ìª°ò¥×¥ê¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ã°ÇÈ·ª¤ò¤Þ¤ë¤´¤È°ìÎ³ÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ´¶¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¥×¥ê¥óÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢Ìó2¥«·î´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¹È¤Ï¤ë¤«¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò25%ÇÛ¹ç¤·¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤ÈÇ»Ì©¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ý³ÏÎÌ¤Î¤ï¤º¤«2%¤Û¤É¤·¤«ºÎ¤ì¤Ê¤¤ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤ÎÃ°ÇÈ·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤ò¤Þ¤ë¤´¤È°ìÎ³Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÎ³¤ÎÃ°ÇÈ·ª¤Î¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¹È¤Ï¤ë¤«¤ÎÇ»Ì©¤Ê´Å¤µ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
´õ¾¯¤Ê4L¥µ¥¤¥º¤ÎÆÃÂçÃ°ÇÈ·ª¤ò»ÈÍÑ
²Á³Ê¤Ï3¸ÄÆþ¤ê¤Ç3,240±ß¡£À½Â¤¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á1Æü10È¢¸ÂÄê¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
