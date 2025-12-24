老舗エステサロンが開発したエイジング世代向けの保湿ジェルが発売
レイズ&カンパニーは12月14日、「レイテノールスキンケアシリーズ」第4弾として、5種類のヒト型セラミドと高機能イオン還元水を配合した「レイテノールモイストジェル」を、公式通販サイトで発売した。
レイテノールモイストジェル
同商品は、湘南の老舗エステサロン「レイテノール」を運営する同社が開発した。加齢により水分と油分が不足しがちな肌に、5種類のヒト型セラミドと11種類の植物・発酵由来成分が浸透し、バリア機能をサポートする。
基材にはブランド人気No.1化粧水「レイテノールミストウォーター」と同じ高機能イオン還元水「ルミナスR」を使用しており、高い保水力と美容成分の浸透を両立した。予約販売で1,000本の申込みを達成し、モニター調査でも5点満点中4.46と高い評価を得ている。
価格は50mLで6,930円。
