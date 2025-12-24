¡Ú2025Ç¯±ê¾å»ö·ï¡ÛÊÆ»³Î´°ì»á¤¬Å°ÄìÊ¬ÀÏ¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÈÎ®¹Ô±ê¾å¡É¤È¡È¤±¤·¤«¤é¤ó·Ù»¡¡ÉºÊ¡¦¼¼°æÍ¤·î»á¤È¤Î¡ÈÎ¥º§ÁûÆ°¡É¤âÄ¾·â
¡¡2025Ç¯¤â¿ô¡¹¤Î¡È±ê¾åÁûÆ°¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£À¯³¦¤ä·ÝÇ½³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤«¤é¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÀÜµÒ¥È¥é¥Ö¥ë¡¼¡¼¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡È¾ÃÈñ¡É¤µ¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢²æ¡¹¤¬¸«¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£±ê¾å¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¼±¼Ô¤Ë¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î±ê¾å¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½êÂ°¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¡¦ÊÆ»³Î´°ì»á¤À¡£ÊÆ»³»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢X¤òÄÌ¤¸¤Æ¼çµÁ¼çÄ¥¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤ÀåÀï¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡ÈÀï¤¦¡ÉÀ¯¼£²È¤À¡£
¡Ö¤Þ¤ºµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤ËµÚ¤ó¤ÀºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ºß¤Ï²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì»þ¤ÏÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤¿¿ô¿Í¤Î¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤¬¡Ø¤¤¤Þ¤Ï³°¹ñ¿Í¡ÊÇÓÀÍ¡Ë¥Ç¥â¤ÎÊý¤¬Î®¹Ô¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¥Ç¥â¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ëºÇÄã¤Î¶â³Û¤ò178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø178Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÀÐÇËÌÐÁíÍý¤¬¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò°ì°ø¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥â¤¬½Ì¾®¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë¡ØÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤¬Çö¤ì¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÌ¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÃ£¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËºâÌ³¾Ê¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤Ï³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍÌäÂê¤ËÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¡ÈÎ®¹Ô±ê¾å¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÎ®¹Ô±ê¾å¡É¤ÎÅµ·¿¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÆ»³»á¤Ï¡¢4·î1Æü¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ÎÆü¤Ë¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¸ø¼°X¤Ç¡Ö¥é¥¤¥¹ÈÎÇäÄä»ß¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ÎÆü¤Ë»ä¤ÎSNS¤â±ê¾å¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂåÂØºâ¸»¤Î¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÂØºâ¸»¤Ê¤¯¸ºÀÇ¤·¤¿¤é¡¢É¬Í×¤ÊºÐ½Ð¤Ï¹ñºÄ¤ÇÏÅ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢·ë¶ÉÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤½¤Î¸åÁýÀÇ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤Ê¸ºÀÇ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ÎÆü¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ºÀÇ¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¡ØÅê¹Æ¤Ï¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Î±³¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·Åê¹Æ¤¬±³¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ºÀÇ¸øÌó¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë¤â±³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¤éÂç±ê¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ØÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¸øÌó¤ò±³¤Î¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤±¤·¤«¤é¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¡ÊÂåÂØºâ¸»¤Î¤Ê¤¤¡Ë¸ºÀÇ¤ÇÀ¸³è¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤³¤½±³¤À¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÃÎÅª¥æ¡¼¥â¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÅÆ¤â³ÑÍýÍ³¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ±ê¾å¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡È¤±¤·¤«¤é¤ó·Ù»¡¡É¤¬¤É¤³¤Ç¤âÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÎX¤â¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Î¾éÃÌ¤À¤È¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ã¯¤âÂ»¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç±ê¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÆ»³»á¤Ï¡ÖÈ¯¸À¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Î©·ûÌ±¼ç¤Î²¬ÅÄ¹îÌé½°±¡µÄ°÷¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤À¤È¸À¤ï¤ì±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿²¬ÅÄµÄ°÷¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ØÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤À¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÅúÊÛ¤ò¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·Ú¡¹¤·¤¯¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ§¤ß±Û¤¨¤¿ÅúÊÛ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¸Î¤«²¬ÅÄµÄ°÷¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ±ê¾å¤·¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤µÄ°÷³°¸ò¤Î¼Ì¿¿¤¬·¡¤ê½Ð¤µ¤ì¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤À¤È¤Þ¤Ç¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¹¹¤Ë±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ú°ã¤¤¤Î±ê¾å¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ç¥Þ¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤ì¤¬¹¹¤Ë¿·¤¿¤Ê±ê¾å¤òÀ¸¤à»þÂå¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡JICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Î4»Ô¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«4¥«¹ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í±ê¾å¤·¡¢¹½ÁÛ¤ÎÅ±²ó¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÆüËÜ¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·±ê¾å¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÇÓÀÍ±¿Æ°¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤Î¹ñ¤Î¹ñÎÏ¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¼þÊÕ¹ñ¤Ë¤½¤Î¼ê¤ÎÀðÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾Úµò¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ê¤é¥¹¥Ñ¥¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¡¢bot¤Ò¤È¤Ä¤Ç±ê¾å¤µ¤»¡¢¤½¤Î·ë²Ì°ì¹ñ¤ÎÀ¯¾ð¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¢¤ë»ö¤òÇòÆü¤Î²¼¤Ë»¯¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÊÆ»³»á¼«¿È¤â±ê¾å¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»³»á¤ÎºÊ¤Ç¡¢ºî²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼¼°æÍ¤·î»á¤¬¡¢12·î8Æü¤Ë¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢X¾å¤Ç¡ÔÉ×¤ÏËèÆü¡¢³°¤È¤Î·ö²Þ¤Ë¤¢¤±¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤â¤¦Î¥º§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤ÈÅÜ¤êÊÆ»³»á¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊÆ»³»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö±üÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤»¤ó¡£Åö»ö¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢Áê¼ê¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡£¤É¤ó¤Ê±ê¾å¤è¤ê¤âºÊ¤Î¡ÈÅÜ¤ê±ê¡É¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¾Ã²Ð¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
