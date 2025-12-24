【HP：「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」セール】 開催期間：12月25日12時59分まで 価格：249,800円→219,800円（12%オフ）

日本HPは、ゲーミングPC「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」のセールを12月25日12時59分まで開催している。セール価格は219,800円。

「OMEN 35L VALORANT Edition」は、FPS「VALORANT」とコラボレーションしたデスクトップ型ゲーミングPC。CPUはインテルの第14世代「Core i7-14700F」、GPUはNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載しているほか、32GBのDDR5メモリ、1TBのNVMe SSDを備えている。

昨今はメモリの価格高騰が発生しており、多くのBTOゲーミングPCが受注停止となる中で、お得にゲーミングPCを手に入れられる機会となっている。

