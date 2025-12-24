2Ç¯¸å¤ÎÀÐÀî¸©µÄÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡Äê¿ô¡¦¶è³ä¤ê¤Î¸«Ä¾¤·¡¡ÂÐ¾Ý»ÔÄ®¤Î¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Î°Õ¸«Ä°¼è
2Ç¯¸å¤ÎÀÐÀî¸©µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Äê¿ô¤È¶è³ä¤ê¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î»ÔÄ¹¤äÄ®Ä¹¤«¤é°Õ¸«¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿ÀÐÀî¸©µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁªµó¶è¤Î¶è³ä¤ê¤ÈµÄ°÷Äê¿ô¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÆâÆç°ÊËÌ¤Î8Áªµó¶è¤ò4¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¡¢¤«¤Û¤¯»Ô²ÏËÌ·´¤ÎÄê¿ô¤ò1Áý¤ä¤¹°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24Æü¤Î°Õ¸«Ä°¼è¤Ç¤Ï¡¢±üÇ½ÅÐ¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÆâÆçÄ®¡¢ÄÅÈ¨Ä®¡¢¤«¤Û¤¯»Ô¤Ç¤Ï¡¢¹ç¶è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Äê¿ô¸¡Æ¤º©ÃÌ²ñ¡¦Ê¡Â¼ ¾Ï ²ñÄ¹¡§
¡Ö¤Ê¤¼(Äê¿ô¤¬)Áý¤¨¤ë¤Î¤«¤È¡¢»Ô¤È·´¤È¹ç¶è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤É¤¦¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤¬¤¤¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¡¢¤«¤Û¤¯·´»Ô¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²óÊ¹¤¼è¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·îÃæ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¡Æ¤º©ÃÌ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¡¢Åö½éµÄ²ñ¤Ç¤Î¾òÎãÀ©Äê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£