【アーケードアーカイブス スペースインベーダー】 12月25日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 スペースインベーダー】 12月25日 配信予定 価格： 1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Switch2）

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用シューティング「アーケードアーカイブス スペースインベーダー」を12月25日より配信する。価格は837円より。

また同日よりプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用シューティング「アーケードアーカイブス2 スペースインベーダー」の配信を開始する。価格は1,100円。

「スペースインベーダー」は1978年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。日本中で大きな話題となった名作のオリジンが遂にアケアカにて配信される。本作には白黒版とカラー版を収録し、サウンドは当時の鳴り方を極限まで再現。5ハード同時の配信がスタートする。

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中!

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。

12月25日は「スペースインベーダー特集」で、当時開発を担当した「スペースインベーダー」の生みの親、西角友宏氏と、タイトーの外山氏、お林氏、石川氏が出演する。

□YouTube ハムスターチャンネルのページ

(C) TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation