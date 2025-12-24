·ÝÇ½³¦¤ËÀø¤àºñ¼è¤Î¹½Â¤¡¢ÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿¿¼Â¡ÄºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡ÙÂè6ÏÃ
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù(Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á Á´6ÏÃ)¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢24Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡û¿¿¼Â¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤Ù¤¯ºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤à
Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¡¦ËãÀ¸½¨¿Í(ÎëÌÚ°ì¿¿)¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²¤Î¼ÂÂÖ¤È¡¢¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëè½»Ò(³ýÅç¤ß¤º¤)¤Î²áµî¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÀø¤àºñ¼è¤Î¹½Â¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âè5ÏÃ¡£
¹ðÈ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½êRafale¼ÒÄ¹¡¦ºé(¼Æºé¥³¥¦)¡¢è½»Ò¤Î»Ð¤Ç½µ´©»ïµ¼Ô¤ÎÁÕ(Àî¸ý½ÕÆà)¡¢¤½¤·¤Æè½»Ò¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¶áÆ£(ÉÍÃæÊ¸°ì)¤Ë¤è¤ë¼¹Ù¹¤ÊÄÉµá¤äSNS¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¤è¤ê¡¢è½»Ò¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
Âè6ÏÃ¤ÇÁÕ¤Èºé¤Ï¡È·ÝÇ½³¦¤ÎÄÀÌÛ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢¿¿¼Â¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤Ù¤¯ºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁ°¤ËºÆ¤ÓÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¼ÒÄ¹¡¦»ù¶ÌÍÖ»Ò(ÎëÌÚÊÝÆàÈþ)¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿¿¼Â¡£º£ÅÙ¤³¤½¡¢è½»Ò¤ÎÁÊ¤¨¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤«¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Âç¼ê»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ4Ç¯¡¢´ÇÈÄÇÐÍ¥¡¦Æ£¸¶¶êÀ¸(Àõ¹á¹ÒÂç)¤òÈá´ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿»öÌ³½ê¡ÈRafale¡É¤ÎÂåÉ½¡¦°æ²¬ºé(¼Æºé¥³¥¦)¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢°æ²¬¤Î¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£¸¶¤Î¡Ö¡ÈÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦½µ´©»ï¤«¤é¤Î¹ðÃÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£µ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¤ÏÊ¿ÅÄÁÕ(Àî¸ý½ÕÆà)¡£¿ôÂ¿¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÇòÆü¤Î²¼¤Ë»¯¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤Î½µ´©Ê¸Ä¬¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£µ»öÈ¯Çä¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È72»þ´Ö¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î·ÇºÜ¤ò½ä¤ê¡¢»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤ÎßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤¬²Ð³¸¤òÀÚ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿·»ö¼Â¤Ï¡¢Èà¤é¤ò¤è¤ê·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤È°ú¤À¢¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
