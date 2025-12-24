光浦靖子、恐怖を感じた更年期症状語る「もう死ぬってなって…」
【モデルプレス＝2025/12/24】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が、12月23日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。更年期の症状について語った。
【写真】眼鏡なしの光浦靖子が「美人」と話題
この日のテーマは、閉経に伴い、発汗や動悸などの様々な症状が現れる更年期について。具体的な症状を問われた光浦は「1番特徴的なのは動悸。ドキドキってするの、急に。生放送で喋っている途中にもドキドキなったり」と突然くる動悸に悩んでいることを打ち明けた。
また、「1番酷いときは、寝ている時にドキドキなって、動悸が収まって、うとうとしているとドキドキして、おさまって…（その繰り返しが）最高1分に1回くらい」と寝てる際の度重なる動悸に悩んだことを回顧。光浦は「ドキドキしてもう死ぬってなって。その時はめっちゃ怖かった」と振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
