フレデリック、2026年東名阪でファンクラブ会員限定ツアーを開催
フレデリックが2026年6月に東名阪にて、ファンクラブ「フレハウス+」会員限定ツアー＜Home Party Tour 2026＞を行うことを発表した。
本ツアーは、6月12日(金)東京Zepp Shinjuku (TOKYO)、6月27日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA、6月28日(日) 愛知・THE BOTTOM LINEの3箇所での開催となる。チケット最速先行は、本日よりフレデリック公式ファンクラブ「フレハウス+」にて受付開始。
また、フレデリックは、来年2026年から2027年にかけて、関東にて3ヶ月おきの対バン企画＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞を行うことを発表している。記念すべき第一回は、2026年4月18日(土)にKT Zepp Yokohamaにて開催、最速プレオーダーは明日12月25日(木)18時から受付開始となる。
＜Home Party Tour 2026＞
2026年6月12日(金) 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)
2026年6月27日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
2026年6月28日(日) 愛知・THE BOTTOM LINE
■チケット
フレハウス+最速抽選受付 2025年12月24日(水)18:00 - 2026年1月6日(火)23:59
URL：https://eplus.jp/frehouse-homepartytour/
＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞
第1回 2026年04月18日（土）神奈川・KT Zepp Yokohama
第2回 2026年07月12日（日）東京・Zepp Haneda(TOKYO)
第3回 2026年10月12日（月祝）東京・Zepp Haneda(TOKYO)
第4回 2027年01月17日（日） 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
※各公演ゲスト有り
■チケット
第1回 4月公演のみ受付
最速プレオーダー 2025年12月25日（土）18:00 -2026年 1月4日（日）23:59
URL：http://eplus.jp/frederic/
