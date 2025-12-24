「私より脚長い人いますか？」身長182cm美女モデル、圧巻のスタイルにネット衝撃
高身長系インフルエンサー、モデル、コスプレイヤーとして活動するミシャが24日までにエックスを更新。ソロショットを披露すると、驚きの声が寄せられた。
身長182cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。「デカ女」ブームでフォロワー急増したことについて語っていた。
そんな彼女が「私より脚長いひと居ますか？ ※体型無加工」と投稿したのは、美スタイル際立つソロショット。下アングルから自身を写した。ファンからは「魅力的」「最高すぎる」などの声が集まっている。
■ミシャ
ミシャという名前は本名ではなく活動名。年齢は非公開。身長は182cm。父がカナダ人で195センチ、日本人の母は165センチ、弟は186センチ。足のサイズは25cm。生まれも育ちも日本。高身長で良かったことは、人に覚えてもらえること、損したことは、着れる服がないことだと自身のYoutubeで語っている。
引用：「ミシャ」エックス（@_misha_182_）、インスタグラム（@_misha_182_）
