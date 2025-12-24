ほしのあき48歳、娘とミニスカ姿を披露 美スタイルに衝撃 夫は13歳年下
タレント・ほしのあきが、24日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、今年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は娘とのミニスカワンピース姿を投稿。「香港では、娘とマンダリンオリエンタル香港にも宿泊 お部屋からは素敵な夜景も見れて、ホテルの中にも大きなクリスマスツリーもあって凄く素敵でした 今の時期は街中イルミネーションだから本当に綺麗だったよ」とつづった。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
