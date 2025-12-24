ほしのあき、娘との姿　※「ほしのあき」インスタグラム

　タレント・ほしのあきが、24日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露した。

　2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、今年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった　@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。

　今回は娘とのミニスカワンピース姿を投稿。「香港では、娘とマンダリンオリエンタル香港にも宿泊　お部屋からは素敵な夜景も見れて、ホテルの中にも大きなクリスマスツリーもあって凄く素敵でした　今の時期は街中イルミネーションだから本当に綺麗だったよ」とつづった。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。

引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）