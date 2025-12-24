エッ、こんなサマ見えで“朝時短”！？【40・50代】が真似したい♡「上品レイヤー」

レイヤーカットは、髪の厚みやクセに合わせて調整しやすく、ふんわりと動きをつくりやすいのが魅力。長さ次第で雰囲気も変えられて、ミディアムでもショートでも上品さが漂います。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品にまとまるレイヤーデザインを厳選してご紹介します。

明るめベージュの柔らかレイヤーボブ

白髪が気になりにくいよう、明るめベージュにハイライトを重ねたレイヤーボブ。細かく入ったハイライトが立体感をつくり、白髪も自然になじむよう工夫されています。全体にレイヤーを入れて動きをつけているので、ワンカールだけでも雰囲気が出やすい仕上がりに。@iimuro_yukii さんによると「スタイリングも簡単」とのことなので、再現性の高さも期待できます。

朝の時短が叶いそう！ 大人レイヤー

トップは毛先を内に入れてふんわり丸みをつくり、ベースは外ハネで仕上げたボブレイヤースタイル。空気を含んだような軽やかさがありつつ、落ち着いた雰囲気に見えるデザインです。@ema_nishibuさんによると「乾かすだけでふんわりまとまり、軽やかに揺れるスタイル」「朝の時短を叶える大人レイヤー」とのこと。クセがある人はそのままいかしてもまとまりやすいかも。

グレージュのレイヤーカット × ショートボブ

暗髪すぎず明るすぎない、透明感のあるグレージュが印象的なショートボブ。根元をほんのり立ち上げ、毛束をふわっと散らすことで、奥行きが生まれています。トップにボリュームを残しているので、横顔も柔らかく見える印象です。@urano_kazuyukiさんが「簡単に映えるヘアスタイル」という通り、耳かけやウェーブ、ストレートなどセット次第で雰囲気が変えやすそうなのも魅力です。

耳かけもできるショート風レイヤーボブ

暗髪ベースに、前下がりのラインで抜け感を残したショート風レイヤーボブ。トップにレイヤーを入れたことで毛流れが出やすく、@ofuke_akifumicasiiさんも「お手入れ簡単」とご紹介。耳かけで印象を変えられるので、オンとオフで雰囲気を変えたい人にもぴったり。ベースラインが短すぎず、挑戦しやすいところも魅力です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iimuro_yukii様、@ema_nishibu様、@urano_kazuyuki様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

writer：内山友里