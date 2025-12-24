JLPGAアワード2025

今月行われた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の年間表彰式「JLPGAアワード2025」には、今季活躍した人気選手たちがドレスアップして出席した。当日、スタッフに声を掛けられた吉澤柚月（三菱電機）が、ファッションのポイントなどを語ったストリートスナップ風のやり取りには、ファンから様々な反響が寄せられている。

会場の通路を歩いていると「すいません、お時間少しよろしいでしょうか」と撮影者に呼び止められた。突然始まるストリートスナップ風の撮影。白い光沢のあるドレス姿の吉澤は、「すごく華やかな舞台なので、華やかなドレスにしました」と明かしている。

ポイントについて「この（ドレスの）色。とてもキラキラしているのでそこかなと思います」と説明した。普段はドレスなどを「全然着ないです」と照れ笑いした吉澤。「すごくソワソワしています…あまり着ないので」と恐縮しきりだったが、最後はモデルさながらにポーズを決めて写真撮影に応じた。

JLPGA公式インスタグラムが一連の動画を公開。「華やかなドレスが素敵だった方を見かけたので撮影させていただきました」と伝えると、ファンからは、「めちゃくちゃ笑顔が素敵」「恥ずかしそうなところが可愛いですね」「か、可愛い お姫様」「超似合ってますね」「アナウンサー並みの美貌」といった声が届いていた。

22歳の吉澤は、2023年のプロテストに合格。今季は9月のステップ・アップ・ツアー「山陽新聞レディースカップ」でプロ初勝利を記録。国内女子ツアーでも23試合に出場し、メルセデスランキングは86位となっていた。



（THE ANSWER編集部）