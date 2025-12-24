浜田雅功と黒い線

ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信している「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」において、12月26日から、浜田雅功のコンテンツの配信がスタートする。

26日に配信するのはオリジナル作品で、唯一無二の画力を持つ浜田が、現在開催中の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」のために100点もの作品を描く過程を撮影したドキュメンタリー映像『浜田雅功と黒い線』。

さらに、浜田の過去作品を29日より配信スタート。作品は、MBS「ごぶごぶ」、読売テレビ「浜ちゃんが！」、「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」の3タイトル。今後も配信作品を追加していく予定。

MBS「ごぶごぶ」 5話

ⒸMBS

読売テレビ「浜ちゃんが！」5話

Ⓒ読売テレビ

「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」

