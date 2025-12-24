XG、1stアルバム『THE CORE - 核』収録曲公開 きょうサプライズ配信「4 SEASONS」含む全10曲
HIPHOP／R&Bグループ・XGが、2026年1月23日にリリースされる自身初のフルアルバム『THE CORE - 核』から、新曲「4 SEASONS」をクリスマスイブのきょう12月24日にサプライズ配信した。
【写真】「XGのJURINさんとも一緒に滑ってきた」元スキー日本代表ラッパーが公開したゲレンデでの滑走動画
「4 SEASONS」は、XGのボーカルユニット・CHISA、HINATA、JURIAが歌うアコースティックナンバー。繊細なギターと広がりのあるサウンドに乗せて、言葉にできなかった気持ちや、離れて過ごした時間、深まっていった感情がていねいに描かれている。四季の移ろいに寄り添いながら、メンバーそれぞれの感情が重なり合うように構成され、静かに胸に残る余韻のある一曲に仕上がっている。
あわせて公開されたミュージックビデオでは、年末とクリスマスを迎えた3人が一緒に過ごす様子が映し出される。料理をしたり、ケーキを分け合ったり、音楽に身を委ねたりと、ささやかな日常の風景が、“そばにいるだけで心が満たされる”というメッセージを伝えている。
XGは今年、アメリカ最大級のオーディション番組『The Voice』シーズン28のフィナーレにゲスト出演し、「GALA」のパフォーマンスで大きな注目を集めた。同曲はXでトレンド入りし、XG関連のGoogle検索が1000％増加するなど、全米でも大きな反響を呼んだ。
待望のファーストフルアルバム『THE CORE - 核』は2026年1月23日にリリース。トラックリストも公開され、きょう配信された「4 SEASONS」や「GALA」を含む全10曲が収録されることがわかった。2月からは2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』がスタートする予定となっており、来年のXGの活動に目が離せない。
■『THE CORE - 核』収録曲
01. XIGNAL (The Intro)
02. GALA
03. ROCK THE BOAT
04. TAKE MY BREATH
05. NO GOOD
06. HYPNOTIZE
07. UP NOW
08. O.R.B (Obviously Reads Bro)
09. 4 SEASONS
10. PS118
