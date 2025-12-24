あの、今年は忙しい感覚なかった 来年の目標は「一つのことに濃く集中」
タレント・アーティストのあのが24日、自身初の著書『哲学なんていらない哲学』の囲み取材を都内で開催した。今年を振り返りながら、来年の目標を語った。
【全身ショット】フリルがカワイイ！メルヘンな衣装で登場したあの
ワンマンライブから始まり、セカンドアルバム、初の日本武道館公演などアーティスト活動をはじめ、タレントとしてのバラエティー番組出演、さらに演技の仕事などジャンルの垣根を越えて活躍の幅を広げてきたあの。
さらに本書の執筆もあった2025年だが、あのは「でも、あまり忙しいっていう感覚はなくて。確かにこの本もライブやツアーをやりながら、ドラマをやりながら、テレビをやりながら書いていたんですが、そんな忙しい感覚はなく、本当にいろんなことをやって、自分が本当にやりたいことを探しながらできた1年かなと思います」と振り返った。
来年はすでに全国ホールツアーや連ドラ主演も決定しているが、目標について聞くと「来年は、もっと一つのことに対してガッと濃く集中してできるといいなって思います。今まではいろんなものを必死にやっていたんですけど、もっと精神を研ぎ澄ませながら、一つひとつやっていきたいなって思っています」と展望を語った。
本書は、デビュー5周年を迎えた今、これまで歩んできた道のりや過去と向き合いながら、さらなる飛躍への決意を刻んだ、まさにあのの「現在」を映し出す“あの流”哲学書となる。
【全身ショット】フリルがカワイイ！メルヘンな衣装で登場したあの
ワンマンライブから始まり、セカンドアルバム、初の日本武道館公演などアーティスト活動をはじめ、タレントとしてのバラエティー番組出演、さらに演技の仕事などジャンルの垣根を越えて活躍の幅を広げてきたあの。
さらに本書の執筆もあった2025年だが、あのは「でも、あまり忙しいっていう感覚はなくて。確かにこの本もライブやツアーをやりながら、ドラマをやりながら、テレビをやりながら書いていたんですが、そんな忙しい感覚はなく、本当にいろんなことをやって、自分が本当にやりたいことを探しながらできた1年かなと思います」と振り返った。
本書は、デビュー5周年を迎えた今、これまで歩んできた道のりや過去と向き合いながら、さらなる飛躍への決意を刻んだ、まさにあのの「現在」を映し出す“あの流”哲学書となる。