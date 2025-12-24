チョコプラ・松尾駿、 “メリークリスマスチャレンジ”12月24日時点で「53」 「間に合うのかな…」「こりゃ期待しかないな」
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿（43）が23日、自身のインスタグラムを更新。1日にスタートした、毎年恒例の“メリークリスマスチャレンジ”が「53」と伸び悩みを見せ、25日までに100へ到達できるのか心配の声が寄せられている。
【写真】12月24日時点のチョコプラ・松尾駿“メリークリスマスチャレンジ”
松尾は「メリークリスマス52．53」とコメントし、日本テレビ系『ヒルナンデス！』（前11：55）のスタジオにあるクリスマスツリーと撮影した2ショットをアップ。隣には小さなツリーの置物があり、1ショットで2カウントしていた。
しかし、クリスマスまで残り1日と迫っており、100に間に合うのか「まにあうかー?!」「間に合うのかな…」「こりゃ期待しかないな」「待って、、間に合う?!?!今年はどうなるの?!??笑」などと心配の声が寄せられている。
