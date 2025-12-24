『魔法のプリンセス ミンキーモモ』新作OVA制作決定 31年ぶり新作発表
アニメ『魔法のプリンセス ミンキーモモ』シリーズの新作OVAが制作されることが決定した。新作OVAの制作は1994年の『MINKY MOMO IN 旅だちの駅』以来、31年ぶりの発表となる。
【画像】公開された『ミンキーモモ』新作OVA制作決定ビジュアル
作品公式Ｘにて発表され、「『魔法のプリンセス ミンキーモモ』新作OVA制作決定！続報をお待ちください」と伝えている。
『魔法のプリンセス ミンキーモモ』は、葦プロダクションが制作したテレビアニメ。1982年に1作目、1991年に2作目がテレビシリーズとして放送され、女の子に絶大な人気を博した。魔法少女アニメの礎を築いたとして知られ、夢を忘れかけている人々に、大人になる魔法を使って、夢を取り戻させるため奮闘する女の子の物語となっている。
■『魔法のプリンセス ミンキーモモ』あらすじ
昔は地上に存在していた夢の国フェナリナーサ。しかし人々が夢と希望を失っていくにつれて地上を離れて行ってしまいました。王様はそれがさびしくてなりません。そこで、娘の “ミンキーモモ”を地球へ送り出したのです。
地上でモモが人々に夢を与えることにより、王宮の王冠にハッピーティアと呼ばれる宝石が一つはまり、それが12個そろえばフェナリナーサは地上に戻って来る事ができるのです。
フェナリナーサのプリンセス・ミンキーモモが人々に夢と希望を取り戻させるため、シンドブック、モチャー、ピピルと共に、大人になる魔法を使って夢を叶えてゆきます。
