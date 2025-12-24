大泉洋、“自称 稲葉浩志”で舞台あいさつ 途中で正気に戻る「私かと思ったら稲葉さん」
俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋
福山が歌う主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」が流れる中で登場した2人。大泉は「この度、福山さんと共に主題歌を歌わせていただいております。『木星』聴いていただけましたか？私が歌っております」と“自称稲葉浩志”で登場。途中で主題歌の話題となり、大泉は「さっきはああ言いましたけど、私歌ってないんですよ。私かと思ったら稲葉さん」と正気に戻り、福山から「わかってます」とツッコまれていた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。
