人気美女雀士は、負けても実にキュートだった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月23日の第2試合で、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）が倍満ツモでフィニッシュしトップを獲得。オーラスまで争っていたBEAST X・東城りお（連盟）が、悔しいながらもかわいらしい表情を見せて、ファンの好評を得た。

【映像】東城りお、負けてもキュートなしかめっ面

オーラス南4局2本場、トップ目の逢川は3万6300点持ちのトップ目。東城は2着目で2万7500点持ちだった。親の東城は、とにかくアガって連荘、逆転を目指すのみ。ところが先手を取ったのは3着目のKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）で、8巡目にタンヤオ・ドラ2でテンパイ。高目のドラ四万をツモれば一気に逆転トップと攻め立てた。

すると逢川も一・四・七万待ちでテンパイ。ただし一万で一気通貫が成立する場合だけアガれる状態。その直後、東城も一・四万待ちで追っかけリーチをかけた。

高目のドラ四万をツモるようであれば、リーチ・ツモ・タンヤオ・ドラの親満貫で、トップ目に浮上して余りある加点ができる。しかし願いを込めてツモるもののアガリ牌は訪れず、望んでいたドラ四万は脇に流れて、逢川が倍満ツモで終えることとなった。

東城からすれば、目の前で喉から手が出るほど欲しかったドラ四万をツモられることとなり、思わずしかめっ面。それでもその表情には笑みも含まれており、ファンは「東城さんかわいい」「東城さんほんと楽しそうでいいな」と喜びの声を寄せていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

