¡¡¹Åç¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©Î©Ê¡»³°±ÍÛ¹â¤ÎÅÄÃæÍ¥µ®¶µÍ¡¡Ê30¡Ë¤òÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£¸©¶µ°Ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤äÀ¸ÅÌ¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¶µÍ¡¤ÏºòÇ¯5·î¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¹â¹»¤ÎÂÎ°é´ÛÁÒ¸Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ3¿Í¤ò¥Ú¥ó·¿¤Î¥«¥á¥é¤ÇÅð»£¤·¤¿¡£¹Åç¸©·Ù¤¬º£Ç¯9·î¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±ÆÌ¤¿ë¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£¶µÍ¡¤Ï12·î19Æü¤ËÊ¡»³´ÊºÛ¤«¤éÈ³¶â30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¡¢Â¨ÆüÇ¼ÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¹Åç¸©¶µ°Ñ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£