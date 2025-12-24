お笑いコンビ「笑い飯」哲夫（50）が24日に放送されたFM大阪「赤maru」（水曜後2・00）に生出演。「女芸人No.1決定戦 THE W」の審査コメントをめぐるお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）との騒動に言及した。

哲夫は冒頭で「お騒がせしてますけど」と切り出した。哲夫は先週の「赤maru」内で、「THE W」の審査コメントの回数が粗品が5回なのに対し、自身は2回だったことに触れ、「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったな」「審査員もう断ろうかな」などと語った。これを受け、粗品は「笑い飯哲夫さんへ。」と題した約50分の動画を自身のYouTubeに投稿。「僕は哲夫さんのこと、大好きです」とした上で、「哲夫さん、あなたね、大した審査コメントしてはらなかったやないですか？僕の審査時間30秒渡したとして、どうなってましたか？」などと厳しい言葉を放った。

哲夫は粗品の動画を見たといい、「家帰って見た。見終わったのがだいたい夜中3時くらい。粗品に電話したんですよ。仕事中やったのかな。しばらくしてから粗品から電話かかってきた」と、視聴後すぐに粗品と電話したことを明かした。

「僕は第一声で“いや、褒めすぎやろ”と。“俺のこと褒めすぎやから。ありがたい。ちょこっとけなしてる。どうでもええわ。めっちゃ褒めてるから”って」と粗品にかけた言葉を明かした。「30分くらいかな、久しぶりに長話しました」と告白。哲夫は粗品に対して「何も怒ってないし、粗品に動画回されたからって、何も考えてない。何にもないから。やられたもないし、全く無の状態やから、気にせんといてな」と伝えたという。

粗品側の反応について、「ほんまいつも通り。リスペクトしてますっていうテンション」と説明した。

また哲夫は、「THE W」の審査コメントの回数が粗品よりも少なかったことに対し、初めから怒っていないことも明かした。