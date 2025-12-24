¡ÚÄÉÅé¡Û¡ÖÊ¢ÀÚ¤Ã¤Æ»à¤Î¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤¬¸ì¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¤Ø¤Î¼¹Ç°¡¡ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤È¥¤¥Ã¥×¥¹¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¶»Ãæ¡Ô¼«Âð¤Ë¤Ï18¿¶¤ê¤ÎÌ¾Åá¡Õ
¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡É¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢12·î23Æü¤ËS¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê78ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¤µ¤ó¡¢ÀÄÌÚ¸ù¤µ¤ó¤È¡ÖAON»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¤Î²«¶â´ü¤òÃÛ¤¤¤¿
70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿Èøºê¤µ¤ó¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤Î°²½¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¥´¥ë¥Õ¤ò¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£Èøºê¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿ÃæÂ¼·×»á¤Îµ»ö¡ÖÆÈÀê¹ðÇò ¥·゙¥ã¥ó¥Û゙Èøºê¡ØÉð»Î¤È¤·¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡×¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¥¿¥Ð¥³
¡Ö¿Í¤Ë¤ÏÆ¬¤ÎÇ¾¤È¡¢»ØÀè¤ÎÇ¾¤È¡¢2¤ÄÇ¾¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤éÉáÃÊ¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢»ú¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢Ä¦¹ï¤òÄ¦¤Ã¤¿¤ê¡¢»ØÀè¤ò»È¤¦¿Í¤Ï¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÄ¹¤¤´Ö¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢»ØÀè¤Î¿À·Ð¤¬Æß¤ë¤ó¤À¡×
¡¡º£¤ÎÈøºê¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤â¡¢µ»½Ñ¤â¿ê¤¨¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¤±¤¬Çí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë´þ¸¢¤¬Â¿¤¤Èøºê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±Êµ×¥·¡¼¥É¤ÎÍðÍÑ¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤·Èøºê¤¬½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÏÈ¤¬1¤Ä¶õ¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ã¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Èøºê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÆàÍî¤ÎÄì¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¬¤ß¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦»Ñ¤â·è¤·¤Æ¸«±É¤¨¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¡¢Áª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥í¡¼¥×Æâ¤Ï¶Ø±ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ã¯¤âÃé¹ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£³«ËëÀï¤ÎÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ç¡¢Èøºê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥°¥Ã¥É¥Þ¥Ê¡¼¾Þ¤ò¤Í¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Èøºê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÁ´À¹´ü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌµºîË¡¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸Ê¤Î¥¨¥´¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´À¹´ü¤Î¡ÖÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÎÏ¤ò²¿¤È¤«Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢10Ç¯¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Î¿À·Ð¤Ê¤é¡¢¤È¤Ã¤¯¤ËÀº¿À¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖÊ¢ÀÚ¤Ã¤Æ»à¤Î¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¼«Á³¤ÎÀÝÍý¤ËÉ¬»à¤Ë¹³¤¦Èøºê¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¡¢²¿¤â¸À¤ï¤»¤Ê¤¤À¨¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ¤ÏÍî¤ÁÀÚ¤ë¤È¤¤ÏÍè¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Èøºê¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£»ØÆ³¤¹¤ë¤È¤«¡¢²òÀâ¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¡¢²æ¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤À¤«¤é¤Í¡£Â¾¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥´¥ë¥Õ¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ï99¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È½ª¤ï¤ê¡£¤¿¤À¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤À¤è¡£Ã¯¤â½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆÁÅç¤ÎÀ¸²È¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤À¡£ÅÄ¼Ë¤Ëµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¡£Ä¹¤¤1Æü¤ò¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Í¡£¤Ï¤Ï¤Ï¡£ÊÌ¤ËÄ¹À¸¤¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£ÊÑ¤ÊÏÃ¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ê¢ÀÚ¤Ã¤Æ»à¤Î¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼ñÌ£¤¬Åá·õ¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡¼«Âð¤Ë¤Ï18¿¶¤ê¤ÎÌ¾Åá¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤¤¶ÈÊª¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢1ËÜ¤ÏÃ¯¤«¤Ë¾ù¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ18ËÜ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¤Î18¥Û¡¼¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¡½¡½º£¡¢Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£ÊÑ¤ï¤ê¤â¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤â¤ó¤À¤è¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ò¤º¤Ã¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤Þ¤µ¤éÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤é¡¢°úÂà¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Öº£¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤À¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Á¤ã¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤è¡£50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÃË¤À¤«¤é¡£1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤â¤¦¥À¥á¤À¤Ê¡£49¤¸¤ã¡×
¤¤¤¤Ã»Åá¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤È
¡¡¡½¡½¤Þ¤À¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö²¶¤Ï¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£²¶¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Ï°ìÀ¸¡¢½¤¸³Æ»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£°ìÀ¸¡¢¸ç¤ì¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¤Í¡×
¡¡Èøºê¤ÏËÜµ¤¤È¤â¡¢¾éÃÌ¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ë¡£
¡Ö½¤¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¡¢¤À¤¤¤¿¤¤½ª¤ï¤ê¤À¡£Å·Âæ½¡¤ÎÀéÆü²óÊö¤Ã¤Æ½¤¹Ô¤Ï¡¢7Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ËÃ»Åá¤òº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´°¿ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç»à¤Ì¤¿¤á¡£²¶¤â¡¢¤½¤í¤½¤í¡¢¤¤¤¤Ã»Åá¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡£ÆüËÜÅá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢Ä¹¤¤¡¢Âç¤¤ÊÅá¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÀÎ¤Î»ø¤Ï¡¢¤¤¤¤Ã»Åá¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÚÊ¢¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤Åá¤ÇÀÚÊ¢¤Ç¤¤¿¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ»à¤Í¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸Ø¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡°úÂà¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤è¤¯»È¤¦¤¬¡¢Èøºê¤Ï¤½¤ì¤ò¤È¤Ã¤¯¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ë»à¤Ì¤«¤ò¡¢Ãµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¤Ï¤Í¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¥ë¥Õ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£»î¹ç¤ÎÆü°Ê³°¤Ï¡¢Ä«¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤Æ¤â¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Ä«8»þÈ¾¤Ë¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤ë¡£¤³¤³¤ØÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ã¤¤¿Í´Ö¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²£¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¼ÇÀ¸¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤·¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤À¤Í¡×
