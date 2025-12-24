歌手の浜崎あゆみ（47）が23日、Instagramのストーリーズを更新した。リハーサル中に撮影した自撮りショットや、真剣な表情に様々な反響が寄せられている。

【映像】小さいのにブカブカ！スタジオでの“自然体な姿”

これまでにも、「20代に見えるな」 「これで40代？冗談ですよね,なんなら昔より美人になってるじゃないですか！」「スタイル抜群すぎて尊敬！」など、多くの反響が寄せられたスタジオでの写真や、ジムで撮影した自撮り動画など、自然体な姿をInstagramで披露している浜崎。

リハーサルの一幕を投稿

23日に更新したストーリーズでは、「一座がリハーサルやっとります。はよお前も合流せい」とつづり、鏡越しに撮影した自撮りショットを公開した。続けて、「あたすの着用サイズは、Tシャツ・スウェットともにXSだす」と、自身のグッズを着たコーディネートを紹介し、スタジオ内で撮影した写真を披露した。続く投稿では、真剣な表情でリハーサルに挑む姿を公開した。

これらの投稿にファンからは、「若過ぎの可愛すぎ！」「小さい体でパワフルなあゆちゃん！」 「小さいサイズなのにブカブカでかわいい！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）