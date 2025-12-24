福山雅治（56）大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで、映画「ラストマン−FIRST LOVE−」（平野俊一監督）の初日舞台あいさつを行った。

全盲のFBI捜査官と刑事のバディを描いた連続ドラマを映画化した。

2人はそれぞれ「メリークリスマス」とあいさつし、観客を喜ばせた。福山は「クリスマスにこうやって大泉さんと仕事をしているのもそうだし、皆さんとお会いできるのもそうだし、50歳を超えてこういう仕事をさせてもらえるというのは、18歳のころに上京してきてクリスマスを1人で過ごしていたんですが、こんな未来は想像してなかった。幸せな気持ちでいます」と感慨を語った。

大泉は「クリスマスイブに仕事するのはいつぶりだろう…。なんとなくマネジャーさんが気を使って休みにしてくれていた。皆さんの顔を見てこんなに幸せな気持ちになるんだな」と喜んでいた。

格闘技好きの福山は、アクションシーンに触れ「決め技は自分から提案させていただいた。めったにそういう機会ないんで。（全盲の主人公が）暗闇で強いということはつまり接近戦。いつも見てる格闘技の重要な決め技をやっていいですか、と言った」と明かした。

締めのあいさつで福山は、タイトルを引き合いに「クリスマスイブだから大げさに言わせてもらいますが、世界には愛が必要で、愛で生きている。今回のラストマンはそれを表現できている」と自信を見せた。