民放公式テレビ配信サービス「TVer」が、2025年の利用状況や利用動向を数字で振り返る「数字で見るTVer」を公開した。

参考：石原さとみ×山下智久『5→9～私に恋したお坊さん～』TVerにて配信開始

TVerの月間動画再生数は2025年10月に5.4億再生、11月には5.8億再生に到達し、2カ月連続で過去最高記録を更新。累計ダウンロード数も10月に9000万ダウンロードを達成した。利用デバイスの動画再生数の割合では、コネクテッドTV（CTV）が4割近くまで伸長しており、さまざまな視聴環境での利用が広がっていることが明らかになった。

都道府県別の1人あたりの平均再生時間（集計期間：2025年1月1日～10月31日）では、2年連続で宮崎県が1位を獲得。2位は福井県となった。上位を複数の系列ネットワークに加盟しているクロスネット局のある県が占めており、居住地域の地上波放送では見られない番組をTVerを通じて視聴している傾向がうかがえる。

また、ライブ配信の再生数は、スポーツコンテンツや大型番組など関心の高い番組と連動して増加。日別に見ると、『箱根駅伝』を配信した1月2日、3日の再生数が最多となったほか、『SMBC日本シリーズ』や『東京2025世界陸上』などのスポーツライブ配信日にも再生数が大きく伸びた。

TVerは、「2026年も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、報道、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります」としている。

2025年 TVer利用動向トピックス月間動画再生数が過去最高を更新・2025年10月：5.4億再生・2025年11月：5.8億再生※2カ月連続で過去最高記録を更新・累計ダウンロード数：9000万DL達成（2025年10月時点）

都道府県別 1人あたりの再生時間ランキング1位：宮崎県2位：福井県※クロスネット局のある県が上位を占める結果に

ライブ配信の再生数動向・スポーツコンテンツを中心に増加・日別最多再生数：1月2日、3日（『箱根駅伝』配信日）・その他、『SMBC日本シリーズ』『東京2025世界陸上』などの配信日にも増加傾向

（文＝リアルサウンド編集部）