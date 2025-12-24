¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¾»Ê¤µ¤ó(78)»àµî ÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¤Ç¤ÏÂç²ñºÇÂ¿5¾¡ Ì¾¸Å²°¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î°û¿©Å¹Å¹¼ç¤ÏŽ¢Èá¤·¤¤ »ÄÇ°¤Ç¤¹Ž£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬12·î23Æü¡¢¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£78ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¥×¥íÌîµåÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢1970Ç¯¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ËÅ¾¿È¡£ÍâÇ¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¡¢¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÂç²ñ»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥¯¥é¥¦¥ó¥º¤Ç¤ÏÄÌ»»5¾¡¡¢ÀÄÌÚ¸ù¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ÓÂç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥º¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡ÊÈøºê¾»Ê¤µ¤ó 1997Ç¯¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥º¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¾ù¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÏÆüËÜºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Èøºê¤µ¤ó¡£
¡ÊÈøºê¾»Ê¤µ¤ó 2019Ç¯¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ¥¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
Èøºê¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Ä¥¢ー½Ð¾ì¤Ï¤»¤º¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Î¤¦23Æü¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëS¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£78ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤âÈøºê¤µ¤ó¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬¡Ä
Èøºê¤µ¤ó¤¬¤¢¤·¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ì¾¸Å²°¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡£
¡Ê³ùÅÄ ³ùÅÄº´Íø¥ªー¥Êー¡Ë
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Èøºê¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¡£Èøºê¤µ¤ó¤Î°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¡£
¡Ê³ùÅÄ ³ùÅÄº´Íø¥ªー¥Êー¡Ë
¡ÖÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¤ÈÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ÜÀìÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¡£3·»Äï¤È¥¥ã¥Ç¥£ー¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ï¤¹¤°ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÈøºê¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³ùÅÄ ³ùÅÄº´Íø¥ªー¥Êー¡Ë
¡ÖÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
