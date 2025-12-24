¶È¼Ô¤«¤é¼ò¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤òÌµ½þ¤Ç¼õ¤±¤ë¡ÄÊ¼¸Ë¸©·Ù¡¦Â¼°æµªÇ·Á°ËÜÉôÄ¹¤é¤ò½èÊ¬¡¡Á°ËÜÉôÄ¹¤Ï£±£²·î£²£´ÆüÉÕ¤±¤Ç¼¿¦
¡¡¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤Î¶È¼Ô¤«¤é¼ò¤äÅÚ»ºÊª¤ÎÄó¶¡¤òÌµ½þ¤Ç¼õ¤±¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÂ¼°æµªÇ·Á°ËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤é¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©À¾Éô¤Ë¤¢¤ë·Ù»¡½ð¤ÎÃËÀ½ðÄ¹¡Ê£¶£°Âå¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤´¤í¤«¤é¿À¸Í»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢Ìµ½þ¤Ç¼ò¤äÅÚ»ºÊª¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È²ñ¿©¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤È¤·¤Æ¸½¶â£²Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ±¤¸Å¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸©·Ù´´Éô¤é¤Î²ñ¿©¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÂ¼°æµªÇ·Á°ËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¼ò¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¸©·ÙËÜÉô¤Î¿©Æ²¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤â·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÏÃËÀ½ðÄ¹¤ò·±²ü½èÊ¬¤È¤·¡¢·Ù»¡Ä£¤ÏÂ¼°æÁ°ËÜÉôÄ¹¤ò·Ù»¡Ä£Ä¹´±Ãí°Õ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼°æÁ°ËÜÉôÄ¹¤Ï£±£²·î£²£´ÆüÉÕ¤±¤Ç¼¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£