ホテルニューグランドは、来年1月6日から「夕刻の光のテラスで過ごす ドレスティ・アペロ付き宿泊プラン」を販売する。

同プランは、伝統のカクテルや軽食がセットになった「ドレスティ・アペロ」と、ホテル発祥メニューである「シーフードドリア」または「スパゲッティナポリタン」をルームサービスで楽しめる宿泊プラン。“アペロ”とは、夕食前に軽くお酒を楽しみつつ、親しい人と楽しくおしゃべりを楽しむディナー前の時間を豊かにするための洗練されたフランス流大人の習慣となっている。



「ドレスティ・アペロ」

「ドレスティ・アペロ」はそんな大切なひとときを、ちょっとおめかしして特別な時間となるよう、伝統のカクテルや各種オードブルを提供する、平日夜17時以降の限定メニュー。イルミネーションが煌めく中庭に隣接する優雅な店内で過ごした後は、ルームサービスディナーを用意、窓から望む絵画のような夜景を眺めながら、ホテルニューグランド発祥のメニューも楽しめる。家族や親しい友人、大切な人との絆を深めるひとときに、また、日頃がんばる自分へ贈る、心豊かになるご褒美時間におすすめのプランとなっている。

［利用概要］

利用期間：2026年1月6日（火）から ※月〜木曜日限定のプランとなる

宿泊料金：

1名1室1人料金：3万7700円〜

2名1室1人料金：2万4200〜

1名1室1人料金（朝食付き）：4万1800円〜

（すべて税サ込）

問合せ 宿泊予約：045−681−1841（代表） 9:00〜19:00

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp