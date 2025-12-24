「いつもの浜辺美波やん」浜辺美波、『メロい冬』コーデショットに「心臓が足りません」の声！
俳優の浜辺美波さんは12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファッション誌『Ray』（主婦の友社）2月号のオフショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】浜辺美波、あまりにもかわいいオフショット
この投稿にファンからは、「本当にメロい...困る..」「めちゃくちゃ美しい」「とっても透明感あって可愛かったです」「メロメロすぎて僕の心臓が足りませんでした」と絶賛する声が寄せられました。また、ネット上での整形疑惑に対して、「いつもの浜辺美波やん 荒波立ててた人ら出てこいや」という声も上がっています。
(文:勝野 里砂)
【写真】浜辺美波、あまりにもかわいいオフショット
『メロい冬』コーデを披露浜辺さんは「『Ray』2月号通常版の表紙を務めさせていただいております」「特集のテーマは『メロい冬』」などとつづり、3枚の写真を掲載しました。1枚目では、ふわふわ素材のトップスに白いマフラーを合わせたコーディネートの浜辺さんが、柔らかいほほ笑みを浮かべています。
“メロい冬”がテーマの特集はほかにも浜辺さんが表紙を飾った同誌では、“メロい冬”をテーマに、肩の力を抜いたこなれ感あるファッションや、緩やかに過ごす日のおしゃれメイクについて特集しています。また、浜辺さんがSnow Manの目黒蓮さんと共にダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』についても紹介。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)