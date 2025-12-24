『ゲゲゲの鬼太郎』の作者・水木しげるワールドに浸ろう！【Amazon Kindle本 冬の読書応援まとめ買いキャンペーン】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント大幅還元セールが開催中！このセールでは、『ゲゲゲの鬼太郎』『のんのんばあとオレ』など水木しげるの作品が多数ラインナップ！さらにkindle本限定で冬の読書を応援するまとめ買いキャンペーンも実施中！12冊以上で15％ポイントをゲット！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、水木しげる作品を特集。懐かしくうらめしい水木しげるの世界を存分に楽しもう！
この記事で紹介した本を読む
■決定版 ゲゲゲの鬼太郎１ 妖怪大戦争・大海獣
価格：862円（3%ポイント還元）
決定版 ゲゲゲの鬼太郎１ 妖怪大戦争・大海獣
日本を代表する傑作妖怪マンガ「ゲゲゲの鬼太郎」をはじめて一挙掲載する文庫の決定版、刊行開始！あらゆる妖異に立ち向かう鬼太郎の旅がここから始まる！
1巻には、南の島で西洋の妖怪と日本の妖怪が決死の戦いに挑む「妖怪大戦争」、天才少年によって大海獣に変身させられた鬼太郎の死闘を描く「大海獣」など、長編を含む全13話を収録。
〈収録作品〉手／夜叉／地獄流し／猫仙人／おばけナイター／水虎／吸血木／ゆうれい電車／妖怪大戦争／大海獣／だるま／妖怪城／鏡爺
■総員玉砕せよ！ 新装完全版
価格：858円（64％ポイント還元）※キャンペーン対象外
総員玉砕せよ！ 新装完全版
今こそ戦争を考える。
太平洋戦争に従軍した漫画家・水木しげるが
実体験を元に描いた未来へ残すべき傑作戦記漫画
大ボリューム２０ページ
歴史的発見『総員玉砕せよ！』構想ノートを巻末特別収録
太平洋戦争末期の南方戦線ニューブリテン島バイエン。
米軍の猛攻で圧倒的劣勢の中、日本軍将校は玉砕を決断する。兵士５００人の運命は？
著者自らの実体験を元に戦争の恐ろしさ、無意味さ、悲惨さを描いた傑作戦記漫画。
没後に発見された構想ノートを特別収録。
作品に込められた魂の決意が心に響く新装完全版！
■わたしの日々
価格：990円（1％ポイント還元）
わたしの日々
愛する家族との静かな暮らし、少年の頃から描き続けてきた様々な画、目をつぶると思い出す戦時中の光景… 誰もが知るコミック界の長老が、その数奇な人生で脳裏に焼き付けた数々のエピソードを語るカラーコミック。静かな鳥取・境港の幼少時代、灼熱の南方戦線での恐怖と焦燥の日々、長年住み続けた東京・調布での日課である散歩の道行き…… そのすべてが、豊かな色彩感覚でオールカラーのショートコミック連作に結実しました。
■のんのんばあとオレ
価格：990円（5%ポイント還元）
のんのんばあとオレ
遠い昔…そこに夢の楽園があった―――。 「美和」が売られて行く夜、亡くなった美和のお母さんが美しい火の玉になっておくり出した…。目に見えなくとも何かいる…。著者の原体験を描く感動の少年時代。
■墓場鬼太郎（１）
セール特価：832円（8%OFF）
墓場鬼太郎（１）
妖怪ブーム誕生の秘密がこの中に集約！ 妖怪ブームを巻き起こしたゲゲゲの鬼太郎。貸本時代に描かれた鬼太郎の活躍をすべて収録した完全版！
※本ページで紹介する情報は、2025年12月24日15時現在のものです。
