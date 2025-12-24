デニーズジャパンは、来年1月14日から、旬の国産いちごを使用した「いちごデザート」を全国のデニーズ店舗で期間限定販売する。今年は、全11品の豊富なラインアップを取り揃え、なかでもイチオシは、初登場となる「フルーツマチェドニアサンデー」とのこと。

デニーズでは毎年、いちごが最もおいしい冬から春にかけて、その魅力を存分に味わってもらえるデザートフェアを展開してきた。今年は、サンデーやパフェ、パンケーキ、デニッシュ、パンナコッタ、ドリンクまで、全11品の幅広いラインアップを取り揃え、食後のデザートとしてはもちろん、カフェタイムでの利用など、さまざまなシーンで楽しめる内容となっている。

今年最もおすすめの商品は、初登場となる「フルーツマチェドニアサンデー」。「マチェドニア」とは、いちごやキウイ、オレンジなどのフルーツを食べやすくカットし、シトラス系のシロップと混ぜ合わせたイタリアのデザート。旬の国産いちごを主役に、色とりどりのフルーツを組み合わせ、フルーツの甘みと酸味が引き立つ、軽やかで華やかなサンデーに仕上げた。もう一つの看板商品である「ツリーサンデー」は、たっぷりのいちごを山高く盛り付けた、見た目の華やかさと食べごたえを楽しめる一品となっている。

また、同フェアでは国産いちごを使用し、約250店舗では福岡県産「あまおう」、約50店舗では栃木県産「とちあいか」を取り扱っている。「あまおう」は大きく赤い果肉から溢れる果汁の濃い甘みが特長で、「とちあいか」は大粒で甘みが強く、香り立つ爽やかな風味が特長とのこと。それぞれのいちごが持つ甘みや酸味、香りの違いを店舗ごとに楽しんでほしいという。



「あまおうのフルーツマチェドニアサンデー」

「あまおうのフルーツマチェドニアサンデー」は、宝石のように輝くいちごが主役。フレッシュないちごやフルーツを盛り合わせた、華やかな装いのサンデーとなっている。味わいを引き立てるのは、イタリア版フルーツポンチ「マチェドニア」。デニーズでは、旬のいちごやキウイフルーツ、オレンジを使用して爽やかに仕立てた。そのほかにも、ゼリー、クリーム、ソルベ、ソースと、いちごづくし。最初の一口から食後の余韻に至るまで、いちごの魅力をしっかりと堪能できる。



「あまおうのツリーサンデー」

「あまおうのツリーサンデー」は、真っ赤ないちごをツリーのように重ねた、存在感抜群のサンデー。フレッシュないちごを贅沢に使用した、いちごスイーツの決定版となっている。甘酸っぱいソルベ、ふるふるとした食感のゼリー、なめらかなクリーム、風味豊かなソースと、いちごを使った素材がたっぷりだとか。クレームパティシエールやバニラアイスを組み合わせて、いちごの魅力をシンプルに引き出した。いちご好きにはたまらない、心ときめくデザートを心ゆくまで楽しんでほしいという。



「マチェドニアパンナコッタ〜あまおう」

「マチェドニアパンナコッタ〜あまおう」は、「パンナコッタ」に、イタリア版フルーツポンチ「マチェドニア」を添えた、上品な甘さのデザート。マチェドニアは、旬のいちご、キウイフルーツ、オレンジ、ラズベリーを合わせて彩り豊かに仕立てた。パンナコッタは、とろけるような口あたりとミルキーなコクが特長とのこと。まろやかなパンナコッタと、爽やかなマチェドニアの絶妙なコンビネーションを楽しんでほしいという。



「フルーツマチェドニア〜あまおう」

イタリア発祥の冷たいデザート「マチェドニア」は、数種類のフルーツを混ぜ合わせてシロップなどに漬け込んだ、イタリア版フルーツポンチ。デニーズの「フルーツマチェドニア〜あまおう」は、旬のいちごに、キウイフルーツ、オレンジ、ラズベリーとシトラス系のシロップを合わせて、彩りもあざやかに仕立てた。甘酸っぱい風味のいちごソルベとともに、さっぱりとした味わいを楽しめる。



「あまおうのパルフェ」

「あまおうのパルフェ」は、赤、白、ピンクに彩られた、見た目もキュートなパルフェ。フレッシュないちご、甘酸っぱいソルベ、なめらかなクリーム、ふるふるとした食感のゼリー、フルーティなソースと、いちごを使った素材をバラエティ豊かに盛り合わせた。クレームパティシエールやバニラアイスが、爽やかないちごの風味にまろやかな甘さをプラス。ほどよいボリュームなので、サンデーは食べきれないという人にもおすすめとなっている。



「あまおうのちょこっとパルフェ」

「あまおうのちょこっとパルフェ」は、旬のいちごを気軽に味わう、ちょこっとパルフェ。手頃なサイズながら、フレッシュないちごはもちろん、クリーム、ゼリー、ソースと、いちごの魅力をたっぷりと味わえる。ひんやりとしたバニラアイスや、ざくざくとした食感のグラノーラも味わいのアクセント。食後のデザートや、ちょっとだけ甘いものを食べたいときにもぴったりとなっている。



「あまおうのタワーパンケーキ」

「あまおうのタワーパンケーキ」は、ふんわりとしたパンケーキを、タワーのように積み上げたスペシャルなデザート。デニーズで人気のパンケーキを8枚重ねた、ボリューム満点の一皿となっている。トッピングは、フレッシュないちごを贅沢に。ふわふわのホイップやフルーティないちごソースを合わせて、見た目も華やかに仕上げた。甘い香りが口いっぱいに広がる、夢見るようなひとときを楽しんでほしいという。



「あまおうのフルーツデニッシュ」

「あまおうのフルーツデニッシュ」は、旬のいちご、みずみずしいフルーツ、焼きたてデニッシュを一度に味わえるリッチなデザート。バターが香るデニッシュに、いちごやキウイフルーツ、オレンジなどを合わせて、彩りもあざやかに仕立てた。果肉感あふれるいちごソースが、フルーティな味わいを一層引き立てる。デニッシュに、フルーツ、アイス、クリームやソースをたっぷりとのせて食べてほしいという。



「季節のフルーツ〜あまおう」

「季節のフルーツ〜あまおう」は、フレッシュないちごの果実をそのまま。素材にこだわるデニーズだからこそ、自信をもっておすすめできるデザートになっている。旬のいちごは、果汁たっぷりでジューシー。爽やかな香りと濃厚な甘さがたまらない。デニーズでは、徹底した品質管理を行っているので、いつ来店しても食べ頃のいちごを楽しめる。



「あまおうのフレッシュ！」

「あまおうのフレッシュ！」は、いちごの魅力をまるごとグラスに閉じ込めた、フレッシュなドリンク。オーダーごとにお店で手作りしているので、いちごのみずみずしさを存分に味わってもらえる。いちごの濃厚な甘さと爽やかな香りに満たされる、この季節だけの楽しみとのこと。旬の果実ならではの贅沢な味わいを、余すことなく堪能できる。



「パンナコッタ」

「パンナコッタ」は、イタリア発祥の伝統的なデザート。つるんとした口あたりとミルキーなコクが魅力となっている。まろやかな甘さのパンナコッタに、フルーティないちごソースを合わせて、シンプルながら上品な味わいのスイーツに仕立てた。口あたりが良く、すっきりとした後味なので、食後のデザートにもおすすめとなっている。

［小売価格］

あまおうのフルーツマチェドニアサンデー：1969円

あまおうのツリーサンデー：2409円

マチェドニアパンナコッタ〜あまおう：814円

フルーツマチェドニア〜あまおう：649円

あまおうのパルフェ：869円

あまおうのちょこっとパルフェ：649円

あまおうのタワーパンケーキ：1969円

あまおうのフルーツデニッシュ：1529円

季節のフルーツ〜あまおう：550円

あまおうのフレッシュ！：704円

パンナコッタ：297円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月14日（水）

デニーズジャパン＝https://www.dennys.co.jp/dennys-japan