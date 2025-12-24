【オール48％ポイント還元！】『銀の匙』『葬送のフリーレン』を読んでポイントゲット！【Amazon Kindleクリスマスフェア】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント大幅還元セールが開催中！このセールでは、『銀の匙』『葬送のフリーレン』など人気作が多数ラインナップ！さらにkindle本限定で冬の読書を応援するまとめ買いキャンペーンも実施中！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの漫画をピックアップ。12冊以上で15％ポイントをゲット！この機会に今年読みたかった漫画を一気読みしよう！
■銀の匙 Silver Spoon（１）
価格：528円（48%ポイント還元）
銀の匙 Silver Spoon（１）
超ヒット作『鋼の錬金術師』の荒川弘の最新作！大自然に囲まれた大蝦夷農業高校に入学した八軒勇吾。授業が始まるなり子牛を追いかけて迷子、実習ではニワトリが肛門から生まれると知って驚愕…などなど、都会育ちには想定外の事態が多すぎて戸惑いの青春真っ最中。仲間や家畜たちに支えられたりコケにされたりしながらも日々奮闘する、酪農青春グラフィティ！！
■葬送のフリーレン（1）
価格：583円（48％ポイント還元）
葬送のフリーレン（1）
魔王を倒した勇者一行の後日譚ファンタジー
魔王を倒した勇者一行の“その後”。
魔法使いフリーレンはエルフであり、他の3人と違う部分があります。
彼女が”後”の世界で生きること、感じることとは−−
残った者たちが紡ぐ、葬送と祈りとは−−
物語は“冒険の終わり”から始まる。
英雄たちの“生き様”を物語る、後日譚（アフター）ファンタジー！
■3月のライオン 1
価格：759円（48％ポイント還元）
3月のライオン 1
その少年は、幼い頃すべてを失った。夢も家族も居場所も──。この物語は、そんな少年がすべてを取り戻すストーリー。その少年の職業は──やさしさ溢れるラブストーリー。
■宇宙兄弟（１）
価格：891円（48%ポイント還元）
宇宙兄弟（１）
2025年。兄は、もう一度だけ自分を信じた。筑波経由火星行きの物語がはじまる！ 本格兄弟宇宙漫画発進！ 幼少時代、星空を眺めながら約束を交わした兄・六太と弟・日々人。2025年、弟は約束どおり宇宙飛行士となり、月面の第1次長期滞在クルーの一員となっていた。一方、会社をクビになり、無職の兄・六太。弟からの1通のメールで、兄は再び宇宙を目指しはじめる！
■ミステリと言う勿れ（１）
セール特価：583円（48%ポイント還元）
ミステリと言う勿れ（１）
話題沸騰★青年・久能整！ついに登場！！
『BASARA』『7SEEDS』の田村由美、超ひさびさの新シリーズがついに始動！！ その主人公は、たった一人の青年！
しかも謎めいた、天然パーマの久能 整（くのう ととのう）なのです！！
解決解読青年・久能 整、颯爽登場の第一巻！！
冬のある、カレー日和。アパートの部屋で大学生・整がタマネギをザク切りしていると・・・警察官がやってきて・・・！？
突然任意同行された整に、近隣で起こった殺人事件の容疑がかけられる。
しかもその被害者は、整の同級生で・・・。
次々に容疑を裏付ける証拠を突きつけられた整はいったいどうなる・・・？？？
新感覚ストーリー「ミステリと言う勿れ」、注目の第一巻です！！
※本ページで紹介する情報は、2025年12月24日15時現在のものです。
