

「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」

明星食品は、カップめん「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」「（同）とり野菜みそピリ辛ラーメン」を、来年1月19日に発売する。同商品は、石川県では定番の、まつやの「とり野菜みそ」とのコラボレーション商品として発売し、売り上げの一部を令和6年能登半島地震に係る災害義援金として石川県に寄付する。

今年はピリ辛も加わった。石川県ご当地の味「とり野菜みそ」の風味とコクが、鍋の具材をイメージした野菜と合わさった一品となっている。



「とり野菜みそピリ辛ラーメン」

「明星 チャルメラ」シリーズでは、調味料をはじめとしたご当地食材とのコラボを通じて地域のおいしさを発信している。今年も、まつや「とり野菜みそ」とコラボして、「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」と「（同）とり野菜みそピリ辛ラーメン」を発売する。

「とり野菜みそ」は石川県では定番の鍋用のみそで、味わい深い風味とコクがあり、何度でも食べたくなる味。「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」は「とり野菜みそ」を使用したまろやかなみそと野菜の旨みを感じるラーメン、「（同）とり野菜みそピリ辛ラーメン」は、まつや特製の豆板醤を加えた「ピリ辛とり野菜みそ」を使用した、ほどよい辛さとみそのコクがクセになるピリ辛ラーメンに仕立てた。いずれも鍋の具材をイメージした野菜が入っている。

同商品の売り上げの一部を令和6年能登半島地震に係る災害義援金窓口に寄付するにあたり、とり野菜みその公式キャラクター「とりさん」とチャルメラおじさんがアイコンとして登場する。石川県が公開した応援消費プロジェクトのロゴを併せて用いることで、まつやと明星食品が共同で能登を応援していることを表すパッケージとなっている。

「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」は、つるみがあり、歯切れの良い食感の麺とのこと。白味噌をベースに鶏や野菜の旨み、にんにく、ホタテだし等を合わせたスープとなっている。別添は「とり野菜みそ」（「仕上げのコク旨みそペースト」中に「とり野菜みそ」を1.6g使用）を使用した「仕上げのコク旨みそペースト」。具材は、豚肉ダイス、キャベツ、にんじん、ニラ。

「明星 チャルメラカップ とり野菜みそピリ辛ラーメン」は、つるみがあり、歯切れの良い食感の麺とのこと。白味噌をベースに鶏や野菜の旨み、にんにく、赤唐辛子、豆板醤等を合わせたスープとなっている。別添は、「ピリ辛とり野菜みそ」（「仕上げのピリ辛みそペースト」中に「ピリ辛とり野菜みそ」を 1.6g使用）を使用した「仕上げのピリ辛みそペースト」。具材は、豚肉ダイス、キャベツ、ニラ。

「とり野菜みそ」は、まつやが販売する石川県では定番の鍋用のみそで、味わい深い風味とコクがあり、何度でも食べたくなる味。江戸時代、北前船の船乗りたちの健康を考え考案したみそがルーツで、商品名「とり野菜みそ」の「とり」は、野菜や栄養をとるという意味が込められている。

［小売価格］各236円（税別）

［発売日］2026年1月19日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp