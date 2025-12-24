¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡¢²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡¤Ë´ð¤Å¤²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤ò²þÄê
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤Ï¡¢ÆÃÄê²ÈÄíÍÑµ¡´ïºÆ¾¦ÉÊ²½Ë¡¡Ê°Ê²¼¡¢²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¥À¥¤¥¥óÀ½¤Î²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎºÆ¾¦ÉÊ²½ÎÁ¶â¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¡Ë¤ò¡¢ÍèÇ¯2·î1Æü¤«¤é²þÄê¤¹¤ë¡£
2001Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡¤Ï¹¤¯¿»Æ©¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î²ÈÅÅ4ÉÊÌÜ¡Ê¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¦ÎäÅà¸Ë¡¢ÀöÂõµ¡¡Ë¤ÎºÆ¾¦ÉÊ²½Åù½èÍýÂæ¿ô¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¹ç·×Ìó1445ËüÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢»ñ¸»¤ÎÍ¸ú²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Æ±¼ÒÀ½¤Î½èÍýÂæ¿ô¡Ê¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¤Î1ÉÊÌÜ¡Ë¤ÏÌó55.6ËüÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¾¦ÉÊ²½Î¨¤Ï91¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥é¥ó¥È¤Ç¤Î½èÍý¤Î¸úÎ¨²½Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ý»Ù¤¬²þÁ±¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡ÂèÆó½½¾ò¤Ë´ð¤Å¤ÍèÇ¯2·î1Æü¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¡£
ºÆ¾¦ÉÊ²½Î¨¡Ê91¡ó¡Ë¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢Å´29¡ó¡¢Æ¼8¡ó¡¢¥¢¥ë¥ß3¡ó¡¢ÈóÅ´¡¦Å´º®¹çÊª41¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾Í²ÁÊª19¡ó¡¢»Ä¤ê9¡ó¤¬»º¶ÈÇÑ´þÊª¤È¤Ê¤ë¡£
¡Î²þÄêÆü¡Ï2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡áhttps://www.daikin.co.jp