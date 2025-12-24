【最大50％ポイント還元！】『鋼の錬金術師』『金色のガッシュ！！』完結済みの名作を一気読みしよう！【Amazon Kindle 冬のまとめ買い】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント大幅還元セールが開催中！このセールでは、『鋼の錬金術師』『金色のガッシュ！！』など何度でも読みたい名作が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、まとめ買いできる完結済みの漫画をピックアップ。この冬、漫画一気読みのチャンスを見逃すな！
■鋼の錬金術師 全27巻
価格：15,960円（24%ポイント還元）
鋼の錬金術師 全27巻
兄・エドワード・エルリック、弟・アルフォンス。2人の若き天才錬金術師は、幼いころ、病気で失った母を甦らせるため禁断の人体錬成を試みる。しかしその代償はあまりにも高すぎた…。錬成は失敗、エドワードはみずからの左足と、ただ一人の肉親・アルフォンスを失ってしまう。かけがえのない弟をこの世に呼び戻すため、エドワードは自身の右腕を代価とすることで、弟の魂を錬成し、鎧に定着させることに成功。そして兄弟は、すべてを取り戻すための長い旅に出る…。
■金色のガッシュ！！ 完全版 全16巻
セール特価：10,560円（50％ポイント還元）
金色のガッシュ！！ 完全版 全16巻
あの「金色のガッシュ！！」が完全版として登場！雷句誠による表紙全巻描き下ろし、カラーページはカラーのまま鮮やかによみがえります。そして注目は描き下ろしとなるオマケの短編マンガ「ガッシュカフェ」。魔物の子供達が戦いを離れ、お茶を飲みながら語り合い、意外な一面を見せ合います。第１回は「ガッシュとゴフレ」がお客様。 週刊少年サンデー2001年6号から、2008年4/5合併号まで連載。魔界の王を決めるため、100名の魔物の子供達が人間とコンビを組み、最後の1組になるまで戦う。ファンタジー系バトル漫画。 天才ゆえに妬まれ、友達のいなかった清麿と、素っ裸で清麿の部屋の窓を割って入ってきたガッシュ。二人が出会い、過酷な戦い、運命の中で共に助け合い、成長してゆく物語。 第1巻はLEVEL1〜LEVEL19までを収録。
■進撃の巨人 全34巻
セール特価：18,755円（26％ポイント還元）
進撃の巨人 全34巻
手足をもがれ、餌と成り果てようと、人類は巨人に挑む!! 巨人がすべてを支配する世界。巨人の餌と化した人類は巨大な壁を築き、壁外への自由と引き換えに侵略を防いでいた。だが名ばかりの平和は壁を越える大巨人の出現により崩れ、絶望の戦いが始まってしまう。――震える手で、それでもあなたはページを捲る。超大作アクション誕生！ これが21世紀の王道少年漫画だ!!
■東京卍リベンジャーズ 全31巻
セール特価：16,896円（14%ポイント還元）
東京卍リベンジャーズ 全31巻
【講談社販売部驚愕！空前の重版！】実写映画化で話題！『新宿スワン』作者の和久井健が贈る、最新巨編！！ダメフリーター花垣武道は、ある日ニュースを見ていると、最凶最悪の悪党連合”東京卍會”に、中学時代に付き合っていた人生唯一の恋人が殺されたことを知る。壁の薄いボロアパートに住み、レンタルショップでバイトしながら6歳年下の店長にこき使われる日々。人生のピークは確実に彼女がいた中学時代だけだった……。そんなどん底人生まっただ中のある日、突如12年前へタイムリープ！！恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、人生のリベンジを開始する！！
※本ページで紹介する情報は、2025年12月24日15時現在のものです。
