¥»¡¼¥é¡¼ËüÇ¯É®¡¢¡ÖVEILIO ËüÇ¯É®¡×Âè»ÍÃÆ¥Ñ¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î2¿§¤òÈ¯Çä
¥»¡¼¥é¡¼ËüÇ¯É®¤Ï¡¢¡ÖVEILIO ËüÇ¯É®¡×Âè»ÍÃÆ¤òÍèÇ¯3·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥»¡¼¥é¡¼ËüÇ¯É®À½ÉÊ¼è°·ÈÎÇäÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖVEILIO ËüÇ¯É®¡×¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¥Ù¡¼¥¹¤Î¹ñ»º¥¢¥¯¥ê¥ëÀÚºïºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ëÊÁ¤òËüÇ¯É®¤Î¡È´é¡É¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥óÀè¤òÊ¤¤¦¥Ù¡¼¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥ë¡Êveil¡Ë¤È¿§¡Êiro¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖVEILIO¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè»ÍÃÆ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î2¿§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ë¤Ï¥é¥á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥ê¥ëÀÚºïºà¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀÚºïºà¤ÏÀ½ÉÊ·Á¾õ¤Ëºï¤ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢³°ÌÌ¤ò¸¦Ëá¤·åºÎï¤ËËá¤¾å¤²¤ë¤¬¡¢ÆâÌÌ¤Ï¸¦Ëá¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆ©ÌÀ¤ÎºàÎÁ¤À¤ÈÌÜÎ©¤ÄÀÚºïÀ×¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±À½ÉÊ¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¿Ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ã¹©¹©Äø¤ò·Ð¤Æ¡¢1ËÜ1ËÜÃúÇ«¤Ëºï¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÆâÌÌ¤Î³ê¤é¤«¤Ê»Å¾å¤²¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£Ãæ¿È¤â³°¿È¤âÌ¥¤»¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥ê¥ëÀÚºïºà¤ÎÆÃÀ¾å1ËÜ1ËÜÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊÁ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥ô¥§¥¤¥ê¥ª ËüÇ¯É® ¥Ñ¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¡¶ËºÙ¡¦ºÙ»ú¡¦ÃæºÙ¡¦Ãæ»ú¡¦ÂÀ»ú¡§8Ëü300±ß
¡¡¥º¡¼¥à¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡§8Ëü2500±ß
¥ô¥§¥¤¥ê¥ª ËüÇ¯É® ¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ë
¡¡¶ËºÙ¡¦ºÙ»ú¡¦ÃæºÙ¡¦Ãæ»ú¡¦ÂÀ»ú¡§8Ëü300±ß
¡¡¥º¡¼¥à¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡§8Ëü2500±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥»¡¼¥é¡¼ËüÇ¯É®¡áhttps://sailor.co.jp