【SASUKE】リアルピース・かちょー、難関を初攻略 大健闘に賛辞相次ぐ
TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜が、24日に放送された（後6：00）。リアルピース・かちょーが、大健闘した。
【写真】リアルピース・かちょー、難関を初攻略の大健闘
多くの挑戦者がクリアできなかった、新プリズムシーソーを初めて攻略。SASUKEレジェンドたちからも「これはすげーよ！」と驚きの声が上がり、SNS上でも「誰もが予想しなかった！」「かちょーさんすごい」などの感想が寄せられている。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。
【写真】リアルピース・かちょー、難関を初攻略の大健闘
多くの挑戦者がクリアできなかった、新プリズムシーソーを初めて攻略。SASUKEレジェンドたちからも「これはすげーよ！」と驚きの声が上がり、SNS上でも「誰もが予想しなかった！」「かちょーさんすごい」などの感想が寄せられている。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。