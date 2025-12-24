FRUITS ZIPPERらを輩出した芸能事務所「アソビシステム」の女性アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」が24日、偽造された特典券の使用が確認されたと発表した。

公式サイトでは、20日に開催された『「KAWAII LAB. BEST ALBUM」リリースイベント＠ららぽーと安城』で偽造特典券の利用があったと発表。「特典券の偽造、ならびに偽造物の使用は、有価証券偽造罪、詐欺罪等にし得る可能性のある不法行為であり、決して看過できるものではございません」と糾弾した。

続けて「また、偽造の有無を問わず、特典券およびチケット等の譲渡・転売行為は一切禁止しております。SNSや個人間取引等で募集・販売されている特典券・チケットを購入する行為は、禁止行為であるだけでなく、思わぬトラブルや犯罪に巻き込まれるおそれがありますので、絶対に行わないようお願いいたします」と呼びかけた。

さらに、転売や譲渡を目的とした、偽造の本人確認書類の使用が確認されたとも報告。「これらの行為についても、有印公文書偽造罪、偽造公文書行使罪、詐欺罪等になり得る行為となります」とし「このような不正行為が確認された場合、当該イベント当日を含め、今後一切の主催・出演イベントへの参加・入場をお断りするとともに、必要に応じて警察への通報や関係機関への相談等、法的措置を含む対応を行うことがあります」と対応も発表した。