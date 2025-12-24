福山雅治、大泉洋の雨男ぶりにボヤく 『ラストマン』公開記念の“晴れの日”のはずが「雨が降って寒い」
俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋
テレビシリーズから作品を作り上げた最強バディの2人だけでの初日の舞台あいさつを迎えた。晴れの日になるはずだったが、天気は無情で雨が降りしきっていた。冒頭の一言目から福山は「雨が降って寒い」と雨男の大泉をイジって笑いを誘った。それでも「寒い中でお集まりいただき、この映画をご覧になっていただけた」と観客に感謝すると「クリスマス・イブ。メリークリスマス」と笑顔で語りかけて福山は観客を喜ばせていた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。
