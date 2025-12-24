【ONE PIECE×NBA】6チームのユニフォームを着たルフィのフィギュア、二次受注決定
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボ第一弾として発売した「ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」(9,900円)の二次受注を行う。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月24日18字より予約受付開始、2026年7月発送予定。
「ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」は、『ONE PIECE×NBA』 スペシャルコラボ第一弾として、「NBA」の6チーム「LOS ANGELES LAKERS」「CHICAGO BULLS」「GOLDEN STATE WARRIORS」「BOSTON CELTICS」「NEW YORK KNICKS」「MEMPHIS GRIZZLIES」のユニフォームを着た「ルフィ」がダンクシュートを決めるフィギュアだ。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C) 2025 NBA Properties, Inc. All rights reserved.
