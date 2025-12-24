¿¦¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ï±¿Æ°¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤«¡© £Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡ßRIZAP¶¨¶È¤Ç11,000¿Í¤Î¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°
RIZAP¥°¥ë¡¼¥×(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¥¸Í ·ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¡¢RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¥°¥ë¡¼¥×CEO¼èÄùÌòÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ±üÂ¼ ´´É×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢¿Í¡¹¤Î±¿Æ°½¬´·¤Î·ÁÀ®¡¦ÄêÃå¤òÂ¥¤¹¼Â¾Ú¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï ¥Á¥ç¥³³è¡ª¡×¤ËchocoZAP¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¿Í¡¹¤Î±¿Æ°½¬´·¤Î·ÁÀ®¡¦ÄêÃå¤òÂ¥¤¹¼Â¾Ú¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï ¥Á¥ç¥³³è¡ª¡×
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷Ìó11,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëRIZAP¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡Ë¡×¤ÎË¡¿Í²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×ÀìÍÑ¤ÎchocoZAP¤òÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¤Ë³«Àß¤·¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë±¿Æ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Æ¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤±¿Æ°½¬´·¤Î·ÁÀ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¢¨1¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¢¨2¤Î²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢¨1¡§¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¡§·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀÄã²¼¤Î¤³¤È
¢¨2¡§¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡§»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¡¦¹×¸¥°ÕÍß¤Î¤³¤È
¡û1. ¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡¡¥Á¥ç¥³³è¡ª¡×¤Î³µÍ×
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡×¤È¡Ö²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤¿±¿Æ°½¬´··ÁÀ®¤Î»Ù±ç¡×¤òÎ¾ÎØ¤È¤·¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¼èÁÈ¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê·ò¹¯Áý¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
Ì¾¾Î¡§·ò¹¯Áý¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡¡¥Á¥ç¥³³è¡ª¡×
ÌÜÅª¡§±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤ò²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤òÁý¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë
ÂÐ¾Ý¡§£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤Î¤¦¤Á»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ëÌó11,000¿Í
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡Á2026Ç¯12·î31Æü¡Ê1Ç¯´Ö¡Ë
¡û2. ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆÃÄ¹
¡ ¡ÖchocoZAP¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
¡ÖchocoZAPË¡¿Í²ñ°÷¡×¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢chocoZAPÍøÍÑÎÁ¤Ï£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÉéÃ´¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¡¢RIZAP¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¤ò¼«¸ÊÉéÃ´0±ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£Á´¹ñ1,828Å¹ÊÞ¢¨3¤Ç¼ê·Ú¤Ë±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨3¡§2025Ç¯11·î13Æü»þÅÀ
¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¤ËchocoZAPÅ¹ÊÞ¥ª¡¼¥×¥ó
2026Ç¯1·îº¢¤Ë¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¤Ë¼Ò°÷ÀìÍÑ¤ÎchocoZAP¤ò¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤±¿Æ°´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Â¥¿Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·îÍ½Äê
Å¹ÊÞÌ¾¡§chocoZAPÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÅ¹¡Ê²¾¡Ë
ÌÌÀÑ¡§14.0ÄÚ¡Ê46.281Ê¿ÊÆ¡Ë
£²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¡×»Ù±ç
£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³èÆ°¥Ç¡¼¥¿¤ä¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±¿Æ°½¬´·¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×°ø¤òÉý¹¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ò¹¯¹ÔÆ°¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤òÍÑ¤¤¤Æ±¿Æ°½¬´·¤Î·ÁÀ®¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢chocoZAP¤Î¡Ö´ÊÃ±¡×¡ÖÊØÍø¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯²ðÆþ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¡×¤ò¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤ ¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¥Ç¥¶¥¤¥ó
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë³µÇ°¼Â¾Ú¡ÊPoC¡§Proof of Concept¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÂ¾¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥È¡¦¥×¥é¥¹¤È£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬»²²è¤¹¤ë¡£Î¾¼Ò¤¬Í¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢²Ê³ØÅª¤ËÀ®²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡û3. ¼Â»ÜÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯¡¦²ð¸î¡¦Ï·¸å»ñ¶â¤Î3¤Ä¤Î¡ÖÉÔ¡×¡ÊÉÔ°Â¡¦ÉÔÊØ¡¦ÉÔÂ¡Ë¤Î²ò¾Ã¤ò½ÅÍ×¤ÊÃì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢·ò¹¯¤Î¡ÖÉÔ¡×²ò¾Ã¤Î¼èÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¤È¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î²þÁ±¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼èÁÈ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¡£chocoZAP¤Ï¡¢¡Ö´ÊÃ±¡×¡ÖÊØÍø¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤Ë¡¢ÃåÂØ¤¨ÉÔÍ×¡¦·¤¤ÎÍú¤ÂØ¤¨ÉÔÍ×¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë±¿Æ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢24»þ´Ö365Æü±Ä¶È¢¨4¡¢Á´¹ñ1,828Å¹ÊÞ¢¨3¡¢¤µ¤é¤Ë±¿Æ°°Ê³°¤Ë¤âÈþÍÆ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿chocoZAP¤ÎË¡¿Í²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎË¡¿Í¤ËÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼ÒÆâchocoZAP¡Ê¼Ò°÷ÀìÍÑ¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ë3Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¼Ò°÷¤ËÌµÍý¤Ê¤¯±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢·ò¹¯¹ÔÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤È¡¢·ò¹¯¤Î¡ÖÉÔ¡×¤Î²ò¾Ã¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¨3¡§2025Ç¯11·î13Æü»þÅÀ
¢¨4¡§°ìÉô¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥Èµ¬À©Åù¤Ë¤è¤ê 24»þ´Ö±Ä¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦µÙ´ÛÆü¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïweb¥µ¥¤¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û4. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤òÈôÌöÅª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢chocoZAPË¡¿Í²ñ°÷¤ä¼ÒÆâchocoZAP¤ÎÍÍÑÀ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢½¢Ï«À¤Âå¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹¤¯À¸¤«¤»¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¼èÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¿Í¡¹¤Î±¿Æ°½¬´·¤Î·ÁÀ®¡¦ÄêÃå¤òÂ¥¤¹¼Â¾Ú¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï ¥Á¥ç¥³³è¡ª¡×
¢¨1¡§¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¡§·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀÄã²¼¤Î¤³¤È
¢¨2¡§¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡§»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¡¦¹×¸¥°ÕÍß¤Î¤³¤È
¡û1. ¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡¡¥Á¥ç¥³³è¡ª¡×¤Î³µÍ×
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡×¤È¡Ö²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤¿±¿Æ°½¬´··ÁÀ®¤Î»Ù±ç¡×¤òÎ¾ÎØ¤È¤·¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¼èÁÈ¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê·ò¹¯Áý¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
Ì¾¾Î¡§·ò¹¯Áý¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡¡¥Á¥ç¥³³è¡ª¡×
ÌÜÅª¡§±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤ò²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤òÁý¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë
ÂÐ¾Ý¡§£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤Î¤¦¤Á»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ëÌó11,000¿Í
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡Á2026Ç¯12·î31Æü¡Ê1Ç¯´Ö¡Ë
¡û2. ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆÃÄ¹
¡ ¡ÖchocoZAP¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
¡ÖchocoZAPË¡¿Í²ñ°÷¡×¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢chocoZAPÍøÍÑÎÁ¤Ï£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÉéÃ´¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¡¢RIZAP¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¤ò¼«¸ÊÉéÃ´0±ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£Á´¹ñ1,828Å¹ÊÞ¢¨3¤Ç¼ê·Ú¤Ë±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨3¡§2025Ç¯11·î13Æü»þÅÀ
¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¤ËchocoZAPÅ¹ÊÞ¥ª¡¼¥×¥ó
2026Ç¯1·îº¢¤Ë¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¤Ë¼Ò°÷ÀìÍÑ¤ÎchocoZAP¤ò¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤±¿Æ°´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Â¥¿Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·îÍ½Äê
Å¹ÊÞÌ¾¡§chocoZAPÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÅ¹¡Ê²¾¡Ë
ÌÌÀÑ¡§14.0ÄÚ¡Ê46.281Ê¿ÊÆ¡Ë
£²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¡×»Ù±ç
£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³èÆ°¥Ç¡¼¥¿¤ä¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±¿Æ°½¬´·¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×°ø¤òÉý¹¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ò¹¯¹ÔÆ°¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤òÍÑ¤¤¤Æ±¿Æ°½¬´·¤Î·ÁÀ®¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢chocoZAP¤Î¡Ö´ÊÃ±¡×¡ÖÊØÍø¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯²ðÆþ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¡×¤ò¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤ ¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¥Ç¥¶¥¤¥ó
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë³µÇ°¼Â¾Ú¡ÊPoC¡§Proof of Concept¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÂ¾¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥È¡¦¥×¥é¥¹¤È£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬»²²è¤¹¤ë¡£Î¾¼Ò¤¬Í¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢²Ê³ØÅª¤ËÀ®²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡û3. ¼Â»ÜÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯¡¦²ð¸î¡¦Ï·¸å»ñ¶â¤Î3¤Ä¤Î¡ÖÉÔ¡×¡ÊÉÔ°Â¡¦ÉÔÊØ¡¦ÉÔÂ¡Ë¤Î²ò¾Ã¤ò½ÅÍ×¤ÊÃì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢·ò¹¯¤Î¡ÖÉÔ¡×²ò¾Ã¤Î¼èÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¤È¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î²þÁ±¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼èÁÈ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¡£chocoZAP¤Ï¡¢¡Ö´ÊÃ±¡×¡ÖÊØÍø¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤Ë¡¢ÃåÂØ¤¨ÉÔÍ×¡¦·¤¤ÎÍú¤ÂØ¤¨ÉÔÍ×¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë±¿Æ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢24»þ´Ö365Æü±Ä¶È¢¨4¡¢Á´¹ñ1,828Å¹ÊÞ¢¨3¡¢¤µ¤é¤Ë±¿Æ°°Ê³°¤Ë¤âÈþÍÆ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿chocoZAP¤ÎË¡¿Í²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎË¡¿Í¤ËÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼ÒÆâchocoZAP¡Ê¼Ò°÷ÀìÍÑ¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ë3Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¼Ò°÷¤ËÌµÍý¤Ê¤¯±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢·ò¹¯¹ÔÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤È¡¢·ò¹¯¤Î¡ÖÉÔ¡×¤Î²ò¾Ã¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¨3¡§2025Ç¯11·î13Æü»þÅÀ
¢¨4¡§°ìÉô¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥Èµ¬À©Åù¤Ë¤è¤ê 24»þ´Ö±Ä¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦µÙ´ÛÆü¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïweb¥µ¥¤¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û4. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤òÈôÌöÅª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢chocoZAPË¡¿Í²ñ°÷¤ä¼ÒÆâchocoZAP¤ÎÍÍÑÀ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢½¢Ï«À¤Âå¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹¤¯À¸¤«¤»¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¼èÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£