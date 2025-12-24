CHARGESPOT×モンテローザ系列各店、「1時間未満無料キャンペーン」を開催中
モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは12月12日より、「白木屋」「魚民」などのモンテローザ系列各店にて、新規ユーザーを対象とした「1時間未満無料キャンペーン」を開催している。
CHARGESPOT「1時間未満無料キャンペーン」開催
モバイルバッテリーは、荷物が増える、充電し忘れる、容量不足といった課題に加え、近年では粗悪品による発火事故や長期使用による劣化リスクなど、安全性への懸念も高まっている。同キャンペーンは、忘年会・新年会など手荷物を最小限にしたいシーンにて、忘年会・新年会で外出する際に、CHARGESPOTを初めて利用するきっかけを提供するもの。
実施期間は2026年1月31日23時59分まで。CHARGESPOTを初めて利用する新規ユーザー限定となっており、CHARGESPOT公式アプリをダウンロードの上、クーポンコード「KANPAI」をアプリ内で入力すると、全国のCHARGESPOT設置店舗にて1回限り「1時間未満(330円相当)」が無料となる。
