¥´¥ê¡¡¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤ÎàËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½ÐÌÀ¤«¤¹¡ÖÃ¯¡© Ã¯¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¡×¤Î¥´¥ê¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¡¢ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë£²£´Æü¤ÎÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ê¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«¤ÇËè½µÊ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°£°£°Ç¯Âå¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Áõ¥¥ã¥é¡Ö¥´¥ê¥¨¡×¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î¥´¥ê·¯¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½³¦¤Ã¤Æ»Å»öÆþ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤Ç¥´¥ê·¯¡¢Âçºå¤ÇÄ«¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Á°¾è¤ê¤ÇÂçºåÆþ¤ê¤·¤Æ¤µ¤¡¡¢¤â¤¦£±¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¸«¤Ê¤¬¤é¤µ¡¢à»Å»ö¤«¤¡¡¢¤·¤«¤â£±¿Í¤«á¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÉÁ¼Ì¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤é»×¤ï¤Ì¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥´¥ê·¯¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ç¡Ê¸«¤¿±¿Å¾¼ê¤¬¡Ë¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¤Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÀÎ¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Çµß¤ï¤ì¤¿¤Î¡£à¤¢¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Àá¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£¡Ö¤Çà¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¡á¤È»×¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ëÃå¤¤¤Æ¡¢¹ß¤ê¤ë»þ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¤¶Ê¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡Ù¡×¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¥´¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã¯¤«²Î¼ê¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¡¢¥´¥ê¥¨¤Ï¡ÖÃ¯¡©¡¡Ã¯¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤³¤ì¡Ê¥Þ¥¹¥¯¡Ë¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç²¿¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¡©¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¡£