二人の初クリスマスに彼氏を胸キュンさせるファッション９パターン
クリスマスは、いつもとちょっと違う装いで、彼氏をドキッとさせたいもの。二人で迎える初クリスマスなら、特に気合を入れて挑みたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「二人の初クリスマスに彼氏を胸キュンさせるファッション９パターン」をご紹介します。
【１】寒さに負けずガーリーな魅力をふりまく「生脚がまぶしいミニスカート」
「少しでも肌の色が出ていると男はうれしいもの」（10代男性）というように、極寒の中、あえてタイツやストッキングに頼らない勇敢さで、女子力の高さを見せつける作戦です。とはいえ、一年で一番寒い季節でもあるので、無理は禁物でしょう。
【２】体のラインくっきりでむしろセクシーな「無地のワンピース」
「一見、地味だけど、実は一番主張する服装だと思う」（20代男性）など、派手さはない代わりに、隠れたお色気を発散するスタイルで、勝負に出るのも一案です。やり過ぎると、官能的すぎて下品になってしまうおそれもあるため、さじ加減が重要でしょう。
【３】イルミネーション鑑賞への気合十分な「イヤーマフと手袋」
「手袋に白い息を吹きかける姿にキュンとくる」（10代男性）というように、寒い夜を二人で過ごす気満々な周到さが、心を打つこともあるようです。彼氏の分も使い捨てカイロを用意していくと、喜ばれるでしょう。
【４】ホーリーな気分を高める「清楚な襟付きワンピース」
「中が勝負下着だったりすると、そのギャップにさらに萌えそう」（20代男性）など、聖夜にふさわしい控えめな出で立ちで、清純さを強調するのも良いでしょう。襟が白かったりすると、より神聖さが際立つかもしれません。
【５】さりげなさが心憎い「赤と白を基調としたコーディネート」
「露骨にサンタじゃないところに、奥ゆかしさを感じた」（20代男性）というように、サンタクロース・カラーをベースにすることで、そこはかとなくクリスマスを感じさせる作戦です。赤と白の配分がセンスの見せ所かもしれません。
【６】思わず抱きしめたくなる「全身モコモコスタイル」
「ムートンブーツにモフモフコートだったりすると、シルエットもかわいい！」（20代男性）など、暖かそうな素材を身にまとった姿は、男性にたまらなく愛おしさを感じさせるようです。加減によっては着膨れしてしまうこともあるので、最終チェックは入念に行いましょう。
【７】特別な日にプチゴージャス感を演出する「ファー使いのセーター」
「さりげなく着飾る感じが上級者っぽい」（20代男性）というように、華やかなアイテムをワンポイントで投入し、クリスマスらしさを演出するやり方です。ファーのマフラーを巻くだけでも、ちょっぴりリッチなかわいらしさを醸し出せるでしょう。
【８】雪の精みたいに清らかな「真っ白なコート」
「『俺以外の誰にも汚させない！』という気分になる」（20代男性）など、白系の上着は穢れのないイノセントさを強調するのに最適なアイテムかもしれません。その分、汚れが目立つので、当日までは大事にしまっておきましょう。
【９】クリスマスを王道で攻める「ミニスカサンタ」
「文句なしにカワイイはず！」（10代男性）というように、サンタクロースの衣装をミニワンピにアレンジしたドレスは、否応なくクリスマスらしさを盛り上げてくれそうです。ただし、一歩間違えるとただのコスプレに見えてしまうので、外を歩くときはコートで覆ったほうが良いでしょう。
普段と違うスタイルにも挑戦しやすいクリスマス。スペシャルな装いで、彼氏のハートを溶かしてみてはいかがでしょうか。（倉田さとみ）
