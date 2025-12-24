

KANA-BOON - シルエット New Go-Line ver. / THE FIRST TAKEサムネイル

KANA-BOONが、12月24日22時よりプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に３年９カ月ぶりに登場。「シルエット New Go-Line ver.」を一発撮りでパフォーマンス。

【動画】KANA-BOON「シルエット New Go-Line ver.」THE FIRST TAKE

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第623回公開の詳細が発表となった。

第623回は、2026年１月に新体制での活動をスタートするKANA-BOONが３年９カ月ぶりに登場。

新体制KANA-BOONのメディア初パフォーマンスとなる今回、彼らが披露するのはリリースから約11年の時を経てSNSを発端に再び世界中で注目を浴びている楽曲、「シルエット」。TikTokでの動画投稿件数は70万件超え、また総再生数は約40億回を超えるなどバイラルヒットを起こしている本楽曲。

以前「THE FIRST TAKE」で披露した「シルエット」 に新たな歌詞を追加し、KANA-BOONらしさを詰めこんだスペシャルバージョン「シルエット New Go-Line ver.」を一発撮りでパフォーマンス。

KANA-BOONコメント

いまの姿を最大限の情熱で表現しました。言いたいことは演奏前に全部言いましたので、あとはあなたに伝わるのみです。「THE FIRST TAKE」、ぜひ観てください！