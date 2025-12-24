クリスマスイブにケーキを楽しみにしている人も多いと思いますが、ことしはある変化が起きています。

24日、福岡市の百貨店を訪れました。



■山木康聖記者

「おいしそうなケーキです。サンタやツリーの模様、そしてショートケーキにはイチゴがたくさん乗っています。」



午前10時のオープンから多くの人が買い求めていたのはクリスマスケーキです。





■買い物客「孫と一緒にいるのですが、チョコレートケーキが好きなので。4歳と2歳です。一番喜んでくれるので。」「ホールケーキと、カットケーキを1つ買いました。ちょっと奮発。でも、ちょっと小さいケーキを買っちゃった。」物価高の影響から、こちらの百貨店では同じホールケーキでも去年より100円から200円は値上がりしているといいます。

そのため、予約では人気商品に変化が見られました。



■博多大丸 広報担当・立石幸菜さん

「予約の段階でも例年だと15センチのケーキが人気なのですが、ことしは12センチ。」



■山木記者

「ショートケーキも大きいものと小さいもの、そして1人用のケーキもずらっと並んでいます。」



ほとんどの店舗で、ショートケーキはこれまで主流だったものより一回り小さい直径12センチのサイズを用意していました。さらに、カットケーキや1人用のケーキを多く準備しています。



原材料高の中、価格帯の選択肢を広げるためにバリエーションを増やすなど工夫を凝らしての販売です。

民間の信用調査会社、帝国データバンクの調査では、この冬のクリスマスケーキの平均価格は、税抜きで4740円です。原材料価格の高騰などによって、前の年に比べて179円、およそ4パーセント値上がりしています。



特に、スポンジの材料となる卵は20パーセント、カカオの記録的な高値によりチョコレートは35パーセント、猛暑により生育が不安定だったイチゴは10～30パーセントほども値上がりしています。



それらの影響を強く受けたことが、ケーキの価格高騰につながったとみられます。

こうした中、ことしはこんなケーキもあります。直径21センチで、果物のトッピングをなくすことで手ごろな価格を実現しています。



■買い物客

「どれにする？」

「イチゴ。」



高値の要因と指摘されたイチゴ。今後はどうなるのでしょうか。

福岡県広川町のイチゴ農家、石川雄一さんの農園では、イチゴが出荷の時期を迎えています。



■石川雄一さん

「暑さで花粉がやられて、受粉がうまくできなくて。」

この農園ではことし、夏の暑さの影響でイチゴがうまく受粉せず、栽培が遅れていました。その上、生育が不順だった一部の実を摘み取らなければならず、生産量は1割ほど減少する見通しです。

ただ先週、暖かい日が続いたことでイチゴの実が色づき始め、これから出荷量が増える予定だといいます。



■石川さん

「土曜日など暑い時があり、実はなっていましたが色づきがまだだったので、ここ2・3日で出始めた状況です。これから増えていくと思います。（価格も）落ち着くと思います。」



猛暑の影響を受けたイチゴ。クリスマスには一足遅れたものの、まもなく安定的に私たちの元に届きそうです。