値上がりのクリスマスケーキ ことしは「小ぶり」が人気 高値の要因「イチゴ」今後の見通しは 福岡
クリスマスイブにケーキを楽しみにしている人も多いと思いますが、ことしはある変化が起きています。
24日、福岡市の百貨店を訪れました。
■山木康聖記者
「おいしそうなケーキです。サンタやツリーの模様、そしてショートケーキにはイチゴがたくさん乗っています。」
午前10時のオープンから多くの人が買い求めていたのはクリスマスケーキです。
「孫と一緒にいるのですが、チョコレートケーキが好きなので。4歳と2歳です。一番喜んでくれるので。」
「ホールケーキと、カットケーキを1つ買いました。ちょっと奮発。でも、ちょっと小さいケーキを買っちゃった。」
物価高の影響から、こちらの百貨店では同じホールケーキでも去年より100円から200円は値上がりしているといいます。
そのため、予約では人気商品に変化が見られました。
■博多大丸 広報担当・立石幸菜さん
「予約の段階でも例年だと15センチのケーキが人気なのですが、ことしは12センチ。」
■山木記者
「ショートケーキも大きいものと小さいもの、そして1人用のケーキもずらっと並んでいます。」
ほとんどの店舗で、ショートケーキはこれまで主流だったものより一回り小さい直径12センチのサイズを用意していました。さらに、カットケーキや1人用のケーキを多く準備しています。
原材料高の中、価格帯の選択肢を広げるためにバリエーションを増やすなど工夫を凝らしての販売です。
民間の信用調査会社、帝国データバンクの調査では、この冬のクリスマスケーキの平均価格は、税抜きで4740円です。原材料価格の高騰などによって、前の年に比べて179円、およそ4パーセント値上がりしています。
特に、スポンジの材料となる卵は20パーセント、カカオの記録的な高値によりチョコレートは35パーセント、猛暑により生育が不安定だったイチゴは10～30パーセントほども値上がりしています。
それらの影響を強く受けたことが、ケーキの価格高騰につながったとみられます。
こうした中、ことしはこんなケーキもあります。直径21センチで、果物のトッピングをなくすことで手ごろな価格を実現しています。
■買い物客
「どれにする？」
「イチゴ。」
高値の要因と指摘されたイチゴ。今後はどうなるのでしょうか。
福岡県広川町のイチゴ農家、石川雄一さんの農園では、イチゴが出荷の時期を迎えています。
■石川雄一さん
「暑さで花粉がやられて、受粉がうまくできなくて。」
この農園ではことし、夏の暑さの影響でイチゴがうまく受粉せず、栽培が遅れていました。その上、生育が不順だった一部の実を摘み取らなければならず、生産量は1割ほど減少する見通しです。
ただ先週、暖かい日が続いたことでイチゴの実が色づき始め、これから出荷量が増える予定だといいます。
■石川さん
「土曜日など暑い時があり、実はなっていましたが色づきがまだだったので、ここ2・3日で出始めた状況です。これから増えていくと思います。（価格も）落ち着くと思います。」
猛暑の影響を受けたイチゴ。クリスマスには一足遅れたものの、まもなく安定的に私たちの元に届きそうです。