２４日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、西東京市の住宅で女性と息子３人の遺体が見つかった無理心中とみられる事件で、警視庁捜査１課がこの日、死亡した女性が借りていた東京都練馬区のマンションの一室から男性の遺体が見つかったと明らかにしたことを報じた。

男性は２７歳の会社員で女性の知人とみられ、刃物で刺されたり切られたりした傷が全身にあり、何者かに殺害されたとみられる今回の事件について、キャスターを務める井上貴博アナウンサーは「何が起きていたのか、よく分からない事件です」と話し出すと「先週の金曜日、西東京市にある住宅で３６歳の母親と息子含む４人全員が亡くなりました。捜査を行っていく過程で母親名義のマンションの契約書が見つかったんですね。４人が亡くなった場所、そこから５・５キロほど離れた場所に母親名義のマンションの一室がありました。捜査員が部屋に入ったんです。すると、母親の友人である会社員、２７歳が亡くなっているのが確認されました。死後数日が経過していたということ」と事件の経緯を伝えた。

その上で「謎が深まる二つの事件、関連をうかがわせるものも見つかってきました」と続けた。