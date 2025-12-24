3人の子は海外大学進学、塾なし慶應、中学生で起業。受験で自走できる子どもに育てた親がした「5つの手放し」とは

子どもの性格や価値観を尊重し、個性を伸ばしたいと願うのは、すべての親に共通する思いだろう。しかし「宿題はやったの？」「その漢字、間違ってるよ」なんて、つい先回りをして接していることはないだろうか。

これまで8000人もの親と向き合ってきた家庭教育コンサルタントの岩田かおりさんは、「見守ることが大切」とわかっているのに、つい心配になって手や口を出してしまう保護者が多いことを実感し、『戦略的ほったらかし教育』メソッドを考案した。一冊にまとめた『自分から学べる子どもになる 戦略的ほったらかし教育』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）は多くの親から共感を受け、6万部を売り上げるベストセラーに。

インタビュー前編では、子どもの個性を引き出し、自らの意思で選択できる力を育むために、親がどのように関わるべきかを紹介した。続く後編では多くの親から関心が寄せられるという、家庭での学習サポートに関することを伺った。

受験対策や「勉強についていってほしい」という思いから、親が手厚いサポートを行っている家庭は少なくない。岩田さんは、子どもが自走するために必要なことはむしろ「手放し」であると言う。具体的にどんなことを手放していけばよいのだろうか。

【岩田かおり】

家庭教育コンサルタント。ガミガミ言わなくても勉強する子に育てる『戦略的ほったらかし教育』 主宰、(株)ママプロジェクトJapan代表。「がんばらない子育て」を軸に、親の自己犠牲を手放しながらも子どもの自立・成長を加速させる『戦略的ほったらかし教育』を提唱する。自身の経験と脳科学・心理学・教育学をもとにした家庭教育プログラムは、受講者8000人超。自身も3人の子どもを『戦略的ほったらかし教育』を実践し、現在子どもたちは学費全額奨学金で海外大学進学、塾なし慶應義塾大学進学、経団連派遣UWCインドで高校生等、それぞれの個性を活かした進学を果たしている。

手出し口出しをやめられない悩み

―受験がちらつくと、どうしても親が焦ってしまい、手出し口出しをしてしまうというお悩みは尽きません。どうしたらよいのでしょうか？

「受験をすること自体は悪いことではないと考えています。しかし、受験のために生活のすべてを犠牲にすることは非常にもったいないと思います。これは、どの段階の受験でもいえることでしょう。

例えば、夕飯を食べるタイミングになっても、子どもが宿題を終わらせていないのでそれをさせているといった話を聞きます。加えて、手出し口出しを続けているにもかかわらず、子どもはまったく勉強に打ち込むようにならないといった悩みも耳にします。

ここで大切なのは、さらに管理を強めたりサポートを増やしたりすることではありません。むしろ、手厚いサポートを手放すことです」（岩田かおりさん、以下同）

自走する子どもになるための「5つの手放し」

―具体的にはどういったことを手放すとよいのでしょう？

「“5つの手放し”を実践してみてください。1つ目は、朝起こすこと。目覚まし時計を買って、子どもが自分で起きられるようにしましょう。『うちの子には無理です』『低学年なので、できません』と言われることもありますが、どんな子どもでも低学年であっても、まったくできないことはありません。100％を目指す必要はありません。まずは自分のことを自分で管理する一歩を踏み出してみましょう。

2つ目は、宿題の管理です。学校の宿題も塾の宿題に関しても、『どこまでやったの？』『見せてみなさい』といったやりとりはやめましょう。『宿題やったー？』といったリマインド程度はよいですが、細かな管理は手放します。

3つ目は、間違いの指摘です。子どもが勉強に取り組んでいるときに横から覗いて指摘したり、持ち帰ってきたテストの間違いについて解説したりする親御さんは少なくありません。間違いを指摘して完璧な状態で提出させることが親の役割ではありません。子どもに質問されたことに答えるなということではなく、“指摘の鬼”のようになる必要はないという意味です。

4つ目は、親が先に理解してレクチャーすることです。塾の問題でもドリルでも、親がまず理解して子どもに教えようとする方がいます。おそらく、勉強内容について親が教えることが当たり前だと思っているのでしょう。私は、勉強内容については『学校で質問してみて』『塾の先生に聞いてみたら？』といったアドバイスをすればよいと考えています。

5つ目が、学習環境の過剰コントロールです。子どもの学習方法や勉強スケジュールなどについて、『こうしなさい』と指示する行為は手放してほしいのです。誰もが自分が実践して成功した学習法には自信があるものです。しかし、親子とはいえ、自分に合う学習方法やペースは異なります。“まったくアドバイスをするな”ということではありません。例えば、『テストで間違えたものは10回書いて覚えなさい』と指示するのではなく、『10回書いたら私は覚えられたよ』と伝えてみる。自分のやり方を徹底させるのと、体験を伝えることとでは温度差がありますよね。

最近では『塾のプリントの管理をしてあげなきゃ…』とおっしゃっている親御さんにお会いすることがあります。『私がやってあげないとぐちゃぐちゃになっちゃうんです』と言うのです。低学年から塾に通い、手伝っていく中で、子どもが自分でできる発達段階になってもサポート癖が抜けないという事態が起きているようです」

ポイントは「四七思考」

―なぜ、「5つの手放し」が重要なのでしょう？

「これらは、子どもが“自分でできた”という自己効力感を失わせる行動です。ここで挙げた5つの手厚いサポートは、すべて子どもの自分でできる力を奪いにいく行為。こうしたことを続けていると、子どもは親をずっと頼るようになります」

―手厚いサポートを手放すことに対して、「うちの子では難しい……」とおっしゃる方もいるのではないでしょうか。

「大切なことは、“四七思考”です。完璧を求めすぎずに、4割〜7割できていればOKとする。『そのくらいであればできるかも』と感じる方がほとんどではないでしょうか。

もし、『うちの子には、まったくできない』と思っている方がいらっしゃったら、それは子どもを甘くみすぎです。

私は起業時にはスケジュール管理も問い合わせ対応も会計処理も全部ひとりでこなしていました。しかし、今、スタッフがそれらを担ってくれるようになったので、頼り切っていて、一人では立ち行きません。子どもにとって親は全面的に頼る相手です。ありとあらゆることを先回りしてこなしてくれていたら、自分で考えなくなっていきます。

不安になるのはわかりますが、『まずは1ヶ月だけ試してみよう』と期間を区切ってスタートしてみてはいかがでしょうか。特に、長期休み時は始めやすいのでおすすめです。

“自分の頭で考える力を身につけてほしい”“自信を持ってほしい”といった願いを持っている親御さんは、不安な気持ちをいったん横に置いて、“手厚いサポートの手放し”を実行してみましょう」

