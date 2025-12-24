指数関数的にパワー上昇の直6ツインターボ

夜が明けると、天気は回復。好奇心旺盛な七面鳥が、広大な放牧地を自由に歩き回っている。筆者が近寄ると、「キュルキュル」と鳴きながら歩み寄ってくる。ブロンズ色の羽が美しい。くちばしを隠す、皮膚の膨らみを揺らしながら羽を広げる。

積極的な1羽が、筆者の履く長靴を突く。冷凍された七面鳥を、1羽購入。クリスマス直前には、直売所で売るという。



BMW M3 CS ツーリングと筆者、リチャード・ウェバー 手にはサウスパウリー・ファームの七面鳥が

そこには、新鮮な野菜も売られているとか。テイ川を横断する橋を南へ下り、目指すことにした。道は開けBMW M3 CS ツーリングの本領を解き放つ。3000rpm以上になると、3.0L直6ツインターボエンジンは指数関数的にパワーを上昇させる。

マフラーのフラップが開き、排気音は勇ましさを高める。カーブへ飛び込むと、小さくない慣性と硬めのサスペンションで、僅かに落ち着きが弱まる。それでも、バケットシートは身体をピタッと支えてくれる。思い切り、荒ぶれた走りを堪能する。

スーパーマーケットに並ぶ野菜は画一的

M3と筆者の心が程よく温まったところで、ピトーミー・フルーツ・ファームに到着。キャメロン家が営む農場で、今は果物が終わった閑散期。それでも直売所には、冬野菜が並んでいた。人工的な肥料を極力抑え、農薬を用いない農法が特長だ。

スーパーマーケットに並ぶ野菜は、画一的で季節感を欠くと、ユーアン・キャメロン氏が話す。「自然に育つのが好きなんです。見た目が悪くても、自分は気にしませんよ」



広い畑を移動し、じゃがいもが植わった区画へ。2エーカー（約2400坪）の農地で、22品種を栽培しているという。カーズ・ピンクやゴールデン・ワンダーも悪くないが、自分はヴィリヤを選んだ。茹でてから、油で軽く上げるのが好きだ。

大きな袋に、人参も詰める。テールゲートのガラス部分を開いて、荷室へ載せた。

スポーツ・モードで直感性が増すステアリング

ステアリングは、スポーツ・モードで直感性が増す。コンフォート時の軽さは、ボディサイズや車重と一致しないように思う。

3段階に調整できる8速ATは、中間がピッタリ。マニュアル・モード時の変速ショックが薄められつつ、反応は鋭い。オプションのカーボンセラミック・ブレーキは、効きを調整しやすいだけでなく、必要なら容赦なく減速してくれる。



やって来たのは、フットル醸造所。広大な工場内は、無濾過のオーガニック・ラガーやペール・エールなどを醸造する、ステンレス製タンクで占められている。一角にあるバーカウンターから、イーサン・ホッグ氏が歩いてくる。

「弊社は、醸造に6週間以上かけています。高品質なビールのために」。生のホールリーフ・ホップを用いるのが特長で、地元産の植物や海藻をブレンドし、風味を付けているそうだ。試飲したい気持ちを抑えつつ、オリジナル・エールビールを購入した。

ひと足先にお腹を満たしたスモークサーモン

ゴールは2kmほど西にある、高評価でも利用しやすいシーフードレストラン、イーストピア・スモークハウス。地元産の魚介を素材に、素晴らしい料理を提供している。

オーナーシェフのジェームズ・ロブ氏は、小さくてシンプルな店だと、謙遜して表現する。通りに面した壁には、食器戸棚ほどの大きさの燻製器。1940年代から使われており、黒いタールで全面がコーティングされている。



オークとブナのチップを炊いて、伝統的な手法で作られるのは、絶品のスモークサーモン。天候次第で36時間から48時間燻すとか。パンとバター、レモン、ケッパーが添えられたプレートで、クリスマスよりひと足先に、筆者のお腹を満たすことにした。

肉厚でしっとり食感が優しく、スモーキー。今まで食べた中で、最高のサーモンといえた。食材探しの旅を締めくくるのに、理想の1皿になったことはいうまでもない。

BMW M3 CS ツーリング（英国仕様）のスペック

英国価格：12万1363ポンド（約1229万円）

全長：4796mm

全幅：1918mm

全高：1447mm

最高速度：299km/h

0-100km/h加速：3.5秒

燃費：9.5km/L

CO2排出量：238g/km

車両重量：1850kg

パワートレイン：直列6気筒2993cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：550ps/6250rpm

最大トルク：66.1kg-m/2750-5950rpm

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動



